Overtuigend groene opening AEX in het verschiet na techgeleid herstel Wall Street

We hebben er een week op moeten wachten, maar de AEX-index lijkt vandaag overtuigend (lees: 0,4%) hoger te openen, nadat Wall Street en ook diverse beurzen in Azië voor het eerst sinds de jaarwisseling weer over een breed front in de lift zaten. Het waren op beide continenten vooral techaandelen die de kar trokken.

De meeste Aziatische beurzen wisten zich vannacht aardig te herstellen van de verliezen van de dag ervoor, al was het allemaal wat minder uitbundig dan op Wall Street. Behalve in Japan dan, waar voor het eerst deze week weer gehandeld kon worden, na een lang weekend vanwege een feestdag. De Nikkei 225 ging als een speer en slaagde er zelfs in op het hoogste niveau in 33 (!) jaar te eindigen.

Nikkei 225: +1,2%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2%

Hang Seng (Hongkong): +0,3%

Kospi (Zuid-Korea): -0,2%

Dat de Nikkei er goed bij lag, komt misschien deels door nieuwe inflatiecijfers, die laten zien dat de Japanse inflatie duidelijk op zijn retour is. In december kwam het cijfer uit op 2,4%, waar dat in november nog 2,6% was. De kerninflatie, dus zonder energie- en voedselprijzen, bleef onveranderd op 2,1%. De kans dat de Bank of Japan tegen de trend bij andere centrale banken in gaat verhogen, neemt hiermee af.

Die kans is sowieso een stukje kleiner geworden door de aardbeving van vorige week. Bij wederopbouw kun je een hogere rente niet gebruiken.

Daarnaast kreeg de Nikkei een impuls door koerswinsten van techaandelen, die een zwaar gewicht hebben in de index. Zo mocht Advantest, dat apparatuur maakt om chips te testen, 6% koerswinst bijschrijven. Ook in China wisten veel techaandelen de weg omhoog te vinden.

Dat was deels het gevolg van koopjesjagers, die afgestrafte techaandelen tegen een zacht(er) prijsje insloegen, maar ook aan de presentaties van technische snufjes door techbedrijven op elektronicashow CES in Las Vegas. Die maken niet alleen techliefhebbers hebberig, maar ook beleggers.

Winstwaarschuwing Samsung

Niet elk techfonds lag er overigens goed bij. In Zuid-Korea stond de Kospi-index onder druk door indexzwaargewicht Samsung dat met een winstwaarschuwing kwam. De fabrikant van telefoons en geheugenchips meldde dat de operationele winst in het vierde kwartaal met 35% is gekelderd. Dat is te wijten aan een grote daling van de prijzen voor geheugenchips, door voorraden van afnemers die eerst nog moesten worden afgebouwd. Maar ook door een teleurstellende vraag naar smartphones en laptops, omdat consumenten vanwege de hoge inflatie de hand op de knip houden; een ontwikkeling waarvan bijvoorbeeld ook concurrent Apple last heeft. De koers van Samsung daalde met 2,4%. Op 31 januari presenteert Samsung de volledige cijfers.

De Chinese Shanghai Shenzhen CSI 300 wist er een zuinig plusje uit te persen, maar blijft nog steeds de brekebeen in Azië.

Breed herstel op Wall Street

Op Wall Street hing maandagavond eindelijk weer een positieve stemming, ondanks twee Fed-officials die de verwachting van een spoedige renteverlaging door de Federal Reserve probeerden in te dammen. Volgens hen is het belangrijk om de rente voorlopig zo te houden, om de inflatie de laatste etappe naar beneden te laten aanleggen. De laatste loodjes wegen bij de inflatie altijd het zwaarst.

De S&P 500 index eindigde 1,4% hoger, de Dow Jones-index won 0,6%, maar winnaar was techindex Nasdaq, met een plus van 2,2%.

Dat de Dow achterbleef, was vooral te wijten aan Boeing, dat een buikschuiver van 8% maakte na het nieuws dat een Boeing 737 Max 9 van Alaska Airlines een deur van de romp af sloeg tijdens een vlucht. Meer dan 170 toestellen worden uit voorzorg uit de lucht gehouden en dat is natuurlijk funest voor het imago. Voor Boeing was dit een nieuwe nachtmerrie. Vijf jaar geleden stond de volledige vloot Max-vliegtuigen aan de grond na twee dodelijke crashes.

Alaska Air kwam zowel in real life als op de beurs met de schrik vrij: de koers daalde fractioneel.

Dat de Nasdaq het zo goed deed, was dan weer voor een deel te danken aan Nvidia, dat de koers naar recordhoogte zag stijgen, nadat het een serie nieuwe producten, waaronder nieuwe grafische processors en software, had aangekondigd.

Verder waren in de farmaceutische sector de eerste grote overnames in 2024 een feit. Merck wil voor $680 miljoen Harpoon Therapeutics kopen, een fabrikant van medicijnen tegen kanker, voor $680 miljoen. Het liet beleggers echter redelijk koud.

Johnson & Johnson op zijn beurt wil Ambrx Biopharma inlijven voor het lieve sommetje van $2 miljard. Dit bedrijf ontwikkelt eveneens een behandeling tegen kanker, met behulp van AEC's (antilichamen); een technologie die momenteel nogal in de belangstelling staat. Ook dit bedrijf kreeg beleggers niet op de banken: meer dan een plusje van 0,2% hadden ze er niet voor over.

Voor leken is het lastig om dit soort overnames op hun merites te beoordelen. De ontwikkeling van medicijnen brengt altijd risico's met zich mee, maar als een bedrijf de holy grail heeft gevonden, klotst het geld tegen de plinten op. Er zit dus een zeker gokelement in dit soort beleggingen.

Staan we aan de vooravond van een nieuwe Super Cycle?

De wereldeconomie is volgens Goldman Sachs - toch niet de minste - op weg naar iets wat weleens een super cycle zou kunnen worden. In een wereld die in brand staat en met aandelenkoersen die onder druk staan, is dat een welkom geluid. Die super cyclus - een lange periode van economsiche groei, oplopende prijzen en een sterke arbeidsmarkt - zou onder andere worden aangedreven door de opmars van AI. We gaan het zien.

Top Goldman Sachs analyst says the world is moving into a new super cycle https://t.co/z3OAU8KBOm — CNBC (@CNBC) January 8, 2024

De indicatoren:

Europese futures staan ook in het groen

Azië is overwegend hoger gesloten

De euro staat fractioneel hoger op 1,0962

De Amerikaanse tienjaarsrente kruipt met 2 basispuntjes omhoog naar 4,027%. De Nederlandse +4 bp op 2,480%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 13,08. Geen reden tot paniek dus.

De goudprijs staat 0,3% hoger op $2.035,27 per troy ounce

De olieprijzen staan licht onder druk.

De bitcoinkoers staat 0,3% lager, maar nog wel riant boven de $45.000: op $46.876,59.

De AEX opent naar verwachting 0,4% hoger.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08.29 uur: Jefferies zet Fugro op de kooplijst

08.21 uur: Winstwaarschuwing Samsung

08.07 uur: Productie Duitse industrie gedaald

07.26 uur: Jaaromzet NX Filtration flinke tegenvaller

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat vindt u hier. Het meest opvallende nieuwsbericht: de Duitse parfumerieketen Douglas overweegt een beursgang in Q1 en zou volgens Reuters een waardering kunnen krijgen tot €7 miljard..

De AFM meldt deze shorts. Alfen staat opnieuw in het lijstje.

Adviezen

Twee koersdoelverlagingen, klein bier.

Philips, naar €19 van €18 en houden - Morgan Stanley

Air France-KLM, naar €23 van €21 en kopen - UBS

De agenda

Een relatief rustig dagje:

08.00 uur: Dui, industriële productie, november

11.00 uur: EU, werkloosheid, november

12.00 uur: VS, ondernemersvertrouwen MKB

14.30 uur: VS, handelsbalans, november

Voor het echte vuurwerk moeten we wachten tot donderdag, als de Amerikaanse inflatie binnenrolt.

En dan nog even dit

Nu de inflatie in Japan gestaag daalt, is contrair handelen voor BoJ niet zo zeker meer:

Will the Bank of Japan really hike rates when virtually every central bank in the world is cutting rates?

(chart via @C_Barraud) pic.twitter.com/VUj2Rzam8c — jeroen blokland (@jsblokland) January 8, 2024

2024: in politiek opzicht een 'Voldemortjaar', het jaar dat niet genoemd mag worden, volgens Eurasia Group. We hebben soms de neiging om onszelf de afgrond in te praten. Of dat hier ook zo is, of dat de angst is overtrokken, gaan we zien. Maar dit zijn volgens het adviesbureau de 10 grootste risico's dit jaar.

2024. Politically, it’s the Voldemort of years. The year that must not be named.



Here are the Top 10 risks ????#TopRisks2024 — Eurasia Group (@EurasiaGroup) January 8, 2024

'Dr Doom' sluit niet uit dat er zes (!) renteverlagingen in de VS komen

In the event of a "bumpy landing" in 2024 with a short, shallow recession, lower policy rates would come sooner. Instead of the three 25-basis-point cuts the @federalreserve expects to undertake in 2024, there might be six, writes @Nouriel. https://t.co/BnvJ3HODWw — Project Syndicate (@ProSyn) January 9, 2024

Succes vandaag!