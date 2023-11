Het is leuk voorbeurs met Shell en ING na Fed-rally

De AEX-indicatie is +0,7% na een Fed-rally op Wall Street en voorbeurs verwennen Shell en ING ons met nieuwe aandelen-inkoopprogramma's ter waarde van miljarden.

Intussen begint de monetaire verkrapping echt door te werken en de Fed wacht even af, of dat misschien de inflatie weer naar 2% brengt - de absolute topprioriteit. De economie houdt zich verrassend goed, maar het is te vroeg om te zeggen, of er geen renteverhogingen meer nodig zijn. Dat was de boodschap van de Fed gisteren.

Hier Bloomberg:



De markt liet zich dat geen twee keer zeggen en bidt en hoopt nu dat we de kwartjes hebben gehad: aandelenrally van vooral groeifondsen en zie hoe de renteverwachtingen voor de komende besluiten terugliepen. Dit is voor januari:

Nabeurs New York was het ook nog feest, deze bedrijven hadden cijfers:

Qualcomm +3,7%

PayPal +4,0%

DoorDash +8,0%

AirBnB -2,8%

Het overzicht:

Europese futures openen +0,3% tot zelfs +1,7% in Zürich

De Amerikaanse staan 0,1% à 0,4% (technologie) hoger

In Azië staat alles tienden tot ruim een procent hoger op China na. Taiwan (+2,2%) en Korea (+1,8%) zijn de uitschieters en zie TSMC eens:

Alibaba +1,1%

Tencent +0,2%

TSMC +3,6%

Samsung +1,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -7,0% op 16,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -5,0% op 120,6

De dollar daalt 0,2% naar 1,061

Goud stijgt +0,1%, olie loopt 0,3% op en crypto ligt min of meer vlak. Bitcoin staat nu op $35.225,60

De rentes hebben zo te zien ook even naar de Fed geluisterd, joe:



Shell heeft cijfers nu net om 08:00 uur en het eerste dat opvalt is dat het bedrijf voor $3,5 miljard aandelen in gaat kopen. De rest zien we ná de koffie wel.



ING heeft ook Q3-cijfers, verdubbelt de winst, draait prima (gezien de economie ook) en de stroppenpot bedraagt €184 miljoen. Dat is de helft minder dan een jaar eerder over hetzelfde kwartaal, maar wel bijna weer het dubbele van het vorig. Feestmuziek, de bank koopt voor €2,5 miljard aandelen in - dat is 5,7% van de beurswaarde!



Wie verwachtte er nou veel, of zelfs wonderen van BAM? Niemand en dat is maar goed ook. Het gaat niet geweldig, u weet waarom, maar BAM roeit met de riemen die ze heeft en presenteert derhalve goede cijfers. IR hangt al aan de lijn dat er outlook-verhoging in zit, maar - waar dan? - zet die dan gewoon in het persbericht?!

Van Lanschot Kempen is er ook met Q3's.



Om 21:30 uur heeft Apple Q3-cijfers, met $2,72 biljoen het grootste beursfonds van de wereld: 4,1% van de MSCI World Index en zelfs 7% van de S&P 500. En daar heeft Warren Buffett 5,9% van.



Want CEO Tim Cook strooit sinds 2011 rijkelijk met dividend en aandeleninkoop en daar houdt Buffett wel van. Zie het verschil met zijn voorganger Steve Jobs, die juist ondernemer was en dat rijkelijk op kosten van zijn aandeelhouders deed. Ofwel, Apple ging van groei- naar waarde-aandeel.

Enfin, de markt verwacht vanavond $1,39 winst per aandeel bij $89,28 miljard omzet, maar alles draait om de iPhone-verkopen, China en outlook.



Tot slot, let vanochtend ook nog even op de Europese inkoopmanagersindices, ook al belooft dat weinig goeds. Zie de consensus maar.



De terugblik:

