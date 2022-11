Warren Buffett in TSMC: 'kleine' positie, groot verhaal

Is het mijn eigen roze bril?

Of het long of short is, wie positie heeft in wat voor asset dan ook, kijkt met een gekleurde bril. Ook al bent u zelf de eerste om het te ontkennen. Zelf zit ik sinds een paar maanden in ASML. Niet voor een ritje, maar ik heb ze - zo lang als mijn scenario geldig blijft - buy & hold voor de langetermijn-aandeelhoudersreturn.

Ofwel, voor het rap stijgende dividend en de aandeleninkoop. Dit meld ik expliciet, want dat verklaart mijn roze bril voorbeurs. Warren Buffett heeft namelijk in de afgelopen tijd 60 miljoen stuks TSMC gekocht en u weet waarvoor hij belegt: niet voor koerswinst, maar inderdaad ook voor langetermijn-aandeelhoudersreturn.

Toch leuk als zo'n grote naam om dezelfde reden in een aandeel duikt als ik zelf doe, en ASML en TSMC zijn toch een beetje de Bassie & Adriaan van de chipindustrie. Want zie je TSMC gaan, dan komt ASML eraan. Ze hebben met z'n tweetjes met hun enormlangetermijn-technologiestrategieën de VS op achterstand gezet.

En die beseffen dat nu terdege. Zie alle inhaal- en subsidieslagen maar vanuit Washington en de grimmige technologiecompetitie met en sancties tegen China.



Gepokt en gemazeld als ik ben geraakt in al die jaren was ik gelukkig vanochtend, ondanks mijn vrolijkheid, nog wel zo slim om de beursopening af te wachten. Saved by the bell! U ziet het nu ook op het grote koersenbord: onze chippers surfen amper mee met die +7,9% voor TSMC vandaag in Taiwan na het nieuws over Buffett.

Hij kocht 60 miljoen aandelen TSMC, en hoewel dat er natuurlijk een heleboel zijn voor nu rond $80 per stuk is het voor hem peanuts. Er staan 25,98 miljard aandelen TSMC uit, ofwel dit is een positie met een nul voor de komma. Ter vergelijking: Buffett heeft 5,6% van Apple. 894,80 miljoen stuks.

Bodem van de cyclus

Dit is de Taiwanese notering van TSMC in dito dollars. Vanmiddag gaat de ADR-notering in de VS los, die gisteren nabeurs +10,1% deed.



Et voilà, het actuele beeld op de Big Board:



Ik wilde voorbeurs ook al enthousiast posten dat we misschien de bodem al zagen in de vroegcyclische Philadelphia Semiconductor Index, de SOX. Daar zitten alle Amerikaanse grootmachten in en TSMC, ASML en NXP. Plus 33% vanaf de bodem, het kan alweer een bull market zijn: dat is op 13 december áls er dan nog minimaal +20% staat.



Vroegcyclisch? De SOX ging echter pas anderhalve maand na de brede, door Big Tech (wat daar nog van over is dan) gedomineerde technologie-index Nasdaq 100 in een bear market. Dat was gelijktijdig met de marktbrede S&P 500. Hier ziet u SOX (oranje) en Nasdaq 100 en de huidige low is mogelijk wel eerder.



Balanceer-act

Zoals altijd: verkoop de huid van de beer niet voor die gestrekt ligt, maar dat is bij chippers een beetje lastig. Het gaat altijd zo snel... Zie die scherpe draai en die enorme percentages in de grafieken in dit blog. U moet snel beslissen als u grote koerswinst wil maken, want voor u met uw ogen knippert, is die verdwenen.

Niettemin moeten ook langetermijn-buy & hold-beleggers niet blind op de rijdende trein springen. De bear market is formeel nog intact, de economie - zie ons BBP-cijfer vandaag - puft, zucht, zweet en beeft overal en de Wall of Worry op de markten staat op eenzame hoogte dit jaar: corporate, economisch en geopolitiek.

Amazon is het laatste van Big Tech-fondsen dat de bezem door eigen bedrijf haalt. Nogmaals, chippers zijn vroegcyclisch, zouden op de economie vooruit moeten lopen, maar risico's zijn altijd te bedenken. Is zelfs verplicht!

Toehappen

Nog iets, bijvoorbeeld ASML is alweer rap duurder aan het worden: dertig keer de verwachte winst. U moet zeker een visie op de rentes hebben, als u nu (groot) wil instappen. Want dertig keer de winst in jubeljaren 2020 en 2021 was misschien een koopje voor dik winstgevende tech (ASML ging dan ook tot bijna vijftig), maar anno 2022 is het peperduur, en ook in de komende jaren zonder gratis geld blijft het dat wellicht.



TSMC is veel goedkoper maar ook veel cyclischer dan ASML, hoewel u dat aan dit plaatje niet echt afleest. De Taiwanezen kennen natuurlijk ook meer competitie dan ASML. Niettemin kan ooit blijken dat Buffett ze mooi heeft getimed (iets waar hij zich overigens niet mee bezighoudt) en heeft hij dan spijt dat hij er niet meer heeft gekocht.

Stiekem zit ik namelijk een beetje te balen dat ik dat niet deed, toen ik met de wijsheid van nu een maandje geleden op €2 na de low in ASML te pakken had. Ook weer die roze bril die me parten speelt. Rationeel gezien moet ik er eigenlijk ook niet meer kopen; dan wordt mijn relatieve positie te groot.

Honger naar chips

Tot zover de door koersen en volatiliteit bepaalde adrenaline. Nu nog de moraal van dit verhaal. Het is mijn eigen scenario, dat van onze IEX beleggersdesk, de brede markt en dus ook van Buffett: op korte termijn is alles mogelijk met resultaten en koersen van chippers, op lange termijn is er die naar chips hongerende wereld.

Voor mij zijn ASML, TSMC en Nvidia (ook duur) de grootste en beste namen in dit snel veranderende wereldje - voor nu dan. Ik kies zelf voor ASML, maar zou net zo lief in TSMC, Nvidia of SOX stappen. Ik heb alleen al zoveel indextrackers en losse aandelen is gewoon veel leuker, zij het risicovoller. Welke kiest u?



Omdat het morgenavond cijfers heeft, is hier Nvidia. En dat is alweer heel duur. Zeker met 3,86% op het bord bij de buren, de US Ten Year Treasury Yield. Klik hier, hier en hier voor onze adviezen ASML, TSMC en Nvidia.