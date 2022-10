Technisch plaatje Dow Jones blijft kritiek

Gisteravond een meeting gehad . Daar kwam het volgende uit .

De bouw heeft nog maar 25 procent aan opdrachten voor komend jaar in de pijplijn zitten (in plaats van 40 procent meer , prijsverhogingen ) Dan Volker Wessels , deze stopt bijna al zijn aankomende projecten voor minimaal 2 jaar .

Dus deze gaan niets meer ontwikkelen (omdat het verliesgevend geworden is ).

Geen meer huizen dus in NL (sukkel van minister alles niet weter de Jong ).



De bouw tot stilstand , dan gaat witgoed , elictriciens , keukenbedrijven , interieursbedrijven enz .. allemaal op de kont .

Volgens de heer (hou ik voor me ) gaan de helft van alle aannemers omvallen .



Ik weet het heeft niets met de beurs te maken Piet , maar ik meld het wel even .