Liefst 13,6% inflatie, maar gelukkig is er voorbeurs nog de AEX-indicatie

Ook goedemorgen, iemand hier nog iets zinnig over op te merken? De AEX staat ook nog -13,5% dit jaar, ofwel in dit tempo zijn we snel terug naar de natuur.

In augustus 2022 was de Nederlandse #inflatie volgens de #HICP, de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex 13,6%. Dit is een 1e raming, de reguliere cijfers, inclusief de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI), worden 6 september gepubliceerd. Zie: https://t.co/ZastIqFcOU pic.twitter.com/e2HNiqq8MT — CBS (@statistiekcbs) August 31, 2022

Met stomheid geslagen? Gaan we over naar de AEX indicatie en die is zowaar +0,8% rond 695. U zag gisteren wat dat waard is: intradag leverde de index tot bijna 3% in.

Europese en Amerikaanse futures staan allemaal 0,5% à 0,8% hoger

In Azië plussen Hong, Kong, Korea en Taiwan (chippers liggen goed) en staan China en Japan een halfje lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot gisteren vlak - zelden vertoond - op 26,1

De dollar levert 0,2% in op 1,0034

De Duitse en Amerikaanse tienjaars meuk, pardon rentes leveren een basispuntje in op 1,50% en 3,13%

Goud doet niks, olie plust 1,0% en crypto stijgt 2 à 3%

Even de standjes dit jaar, nu tweederde van 2022 er op zit. Wie snakt er nu al naar 2023? Deze maand staat onze hoofdindex op een whopping -5,3%. En u? Zelf vind ik die inflatie en de energiecrisis veel erger dan dit. Een keer een schop onder onze kont na twaalf jaar bull market is niet meer dan gezond, toch?

AEX -13,5%

AEX Total Return -11,6%

AMX -13,7%

AScX -8,4%

Wat een jaar... Hoe dweilt u er bij? Ik beleg zelf (full disclosure) maandelijks in AEX en AMX trackers en heb plukjes Shell, ING en ASML. Van de laatste wil ik nog meer als de koers nog verder daalt.



U weet nooit met Mr. Market, maar de trends in AEX en onze tienjaarsrente zijn stijf de verkeerde kant uit:



Goed, het nieuws van vandaag, de eerste inkoopmanagersindex over augustus is door. Valt nog mee dit Chinese cijfer gelet op al het nieuws?



Om 11:00 uur gaat u zich nog een keer het rimram schrikken, let verder op het Amerikaanse ADP-banenrapport en de inkoopmanagersindex uit Chicago. verder is er nu weinig tot geen bedrijfsnieuws. Kijk onderaan bij de tweets, want er is nog wel iets te melden over Shell en chippers. Azerion rolt nú door met cijfers.



Sorry voor deze naargeestige voorbeurs, maar we staan voor de grootste Wall of Worry sinds precies veertien jaar geleden, naar mijn bescheiden mening. Misschien is dat ook weer een geruststelling, want iedere generatie haar eigen dikke, vette crisis is de vuistregel. En dat levert vaak de mooiste koopkansen op.

En dat is juist, omdat we ons er nu niks bij voor kunnen stellen. In september 2008 leken we ook terug naar de natuur te gaan. Ja, er bestaat het risico dat we de grootste crisis zien sinds De Grote Depressie. En dat levert dús ook weer de kans op een enorme bull market op. Dat legt deze jarige Job u verder wel uit.

Warren Buffett turns 92 tomorrow



Here is a thread with 92 investing lessons I learned from him:



1/93 pic.twitter.com/fhOz6RGzve — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) August 30, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:15 CBS: economisch beeld Nederland verbetert licht

08:04 Licht herstel AEX voorzien na verliesdag

07:43 Fitch verlaagt kredietwaardigheid AkzoNobel

07:41 Japans consumentenvertrouwen omhoog

07:33 Beursblik: degelijke halfjaarresultaten NX Filtration

07:31 DGB ontvang vooruitbetaling van half miljoen euro

07:11 Inflatie in Nederland opgelopen naar 13,6%

07:04 Nederlandse detailhandel zet meer om

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:52 Chinese dienstensector groeit minder hard

06:47 Beursagenda: macro-economisch

06:46 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:45 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

De agenda:

09:00 ASR Nederland - Ex-dividend

00:00 Azerion - Cijfers tweede kwartaal



03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Augustus (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Juli (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Jap)

08:45 Inflatie - Augustus vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Juli (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Bel)

11:00 Inflatie - Augustus vlpg (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Juni-Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Het ziet er uit als een bear market, het voelt als een bear market en het is een bear market. Het ruikt nog niet als een bear market, want dat is minimaal halveren.

U.S. stocks closed lower for a third straight session as a rise in job openings fueled fears the U.S. Federal Reserve has another reason to maintain its aggressive path of interest rate hikes to combat inflation. Read more: https://t.co/hm07z2O102 pic.twitter.com/L1rJgvrNHL — Reuters Business (@ReutersBiz) August 31, 2022

Nog even dit, onderliggend is dat Duitse inflatiecijfer gisteren van 7,8% YoY misschien nog wel een tikje erger:

To put things into perspective: Supermarket prices in #Germany are rising at a record pace. Food CPI jumped 16.6% YoY in August, the highest food price #inflation since the start of the statistic. pic.twitter.com/fNmSxRg5g1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 30, 2022

Wat nu weer Shell?

NEW: UN documents reveal for the first time how Shell's $1 billion oil cleanup of Ogoniland is so far making one of the earth’s most polluted regions even dirtier



Read The Big Take ?? https://t.co/ws2xlD8Z90 pic.twitter.com/OWed1fQgaw — Bloomberg Markets (@markets) August 31, 2022

Chippers zijn heel cyclisch, waren we misschien een beetje vergeten de laatste jaren. Ik spiek snel, in Korea staan Samsung en Hynix +1,4% en +2,3% en in Taiwan doet TSMC +1,4%:

South Korean chipmakers recorded their first fall in factory shipments in almost three years, highlighting weakening demand for semiconductors https://t.co/sFneoiSC96 — Bloomberg Markets (@markets) August 31, 2022

Wordt vast toch nog vervolgd:

With a trial looming, Elon Musk is redoubling his efforts to end his $44 billion deal to buy Twitter, sending a new deal termination letter to the social media firm, citing a recent whistleblower complaint from the former security head at the company https://t.co/jazgAaXkHX pic.twitter.com/mYfbxPUR1t — Reuters Business (@ReutersBiz) August 31, 2022

Liefst 92 jaar gisteren geworden en nog steeds...

LATEST: BYD plunges up to 13% in Hong Kong after Berkshire Hathaway's stake sale fuels worries Warren Buffett will offload more shares https://t.co/Dz0z2I8uEa — Bloomberg Markets (@markets) August 31, 2022

Centrale republiek wat...?

Bitcoin slid back toward $20,000 since its June collapse and a court in Central African Republic has ruled the purchase of citizenship using government cryptocurrency to be unconstitutional. Here are this week’s big stories in the world of crypto currency https://t.co/QWJffqoC6z pic.twitter.com/51bOYDymZJ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 31, 2022

Ze zijn er uit hoor. Verder houd ik mijn grote mond maar.

Kaag en Rutte na nachtelijk overleg: 'Het was heel intensief' https://t.co/VR0TMOgSZw pic.twitter.com/olxmKgeoqq — RTL Nieuws (@RTLnieuws) August 31, 2022

Veel plezier en succes vandaag.