Het is vrij vlak voorbeurs, maar er is veel tech-, retail- en cryptogeweld

De AEX indicatie is +0,2% na een dikke rally op Wall Street (S&P 500 +2,0% en Nasdaq 100 zelfs +3,7%), waar de cijfers van Macy's, Alibaba en Baidu goed vielen.

Koersen worden finaal afgestraft als ze slecht zijn, maar als ze goed zijn... Double digit stijgingen, een hele reeks zelfs! Zo meer.

Europese futures openen een paar tienden hoger...

... en de Amerikaanse leveren dit in

Azië staat ook een paar tienden hoger en er is feest in Hong Kong (Hang Seng +2,2%). De scores daar (Hang Seng Tech Index +3,6%) met die van Wall Street gisteren tussen haakjes:

Alibaba +12,3% (+14,1%)

Baidu +14,1% (+14,8%)

Tencent +2,2%

De dollar daalt 0,2% naar 1,075

De Duitse tienjaars rente zakt twee basispunten naar -0,98% en de Amerikaanse ook naar 2,76%

Goud +0,1%, olie -0,1% en crypto krijgt procenten klop, zo meer

Kijk naar die namen, het was echt een opluchtingsrally gisteren op Wall Street. Nabeurs was er ook nog Dell dat +11,5% op cijfers deed,



Is dit de bodembel, hoor ik u al hardop vragen. Dat kan, maar er is nog heel veel bevestiging nodig om die conclusie definitief te trekken. En dan is de koerswinst weg.



Toch kan het nooit kwaad verder te kijken dan uw neus lang is. De trends dit jaar staan wel even op hold. Zo is de dollar stijging even uitgeraasd.



De (Amerikaanse) rente idem dito:



De volatiliteit is nog altijd niet vooruit te branden, hier de VIX-index.



Opvallend? Crypto deed en doet niet mee aan die riks-on rally. Bloomberg:

The impact of the collapse of Terra, a blockchain ecosystem that supported one of the biggest experiments in decentralized finance, knocked an already bearish market into wild contagion this month.

While Terra’s operators had passed a revival plan to start afresh on a totally new blockchain on Wednesday, investors in the rest of DeFi were less than convinced. A glitch in the process to make the Ethereum network less energy intensive added to the concern.



Ja, met ooit de wijsheid achteraf kan het zijn dat de beurs aan het draaien is. Daar wijst nu nog echter niets op, hooguit dat de bear market even pauze houdt. Geen nieuws en cijfers op het Damrak nu en er zijn zelfs geen short-meldingen in PostNL. Dat zit vandaag wel een jaar in een bear market.

En dan nog even dit

Eindelijk eens:

Wat een verschillen:

Helemaal gemist, ook nog goed retail nieuws: +19,3%.

Oeps:

Van chips naar software:

Ja, kom maar door met dat graan:

Hahaha:

Veel plezier en succes vandaag.