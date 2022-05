Slotcall: Groene koersen zijn een druppel op de gloeiende plaat

De AEX (+0,5%) zet een degelijke plus op het bord, maar zakte wel wat terug na eerder vandaag nog rond +1,8% te hebben gekoerst. Beleggers kunnen even op adem komen na de bijna non-stop daling sinds begin mei. Een welkome verrassing, vooral voor aandeelhouders van Besi (+4,1%), de hardste stijger in de hoofdindex.

Toch is het slechts een druppel op een gloeiende plaat. Ik zal het gelukshormoon dat deze groene koers wellicht bij u heeft opgewekt gauw de das om doen. Year-to-date doet de AEX nog altijd -16,1%. Ik gun alle aandeelhouders de koersstijging van Besi van harte, maar vergeet niet dat ook de koers van de chipper dit jaar niet iets is om over naar huis te schrijven: -33,7%.

Een behoorlijke koersdaling waarbij rentestijgingen, wapengeweld in Oekraïne maar vooral ook de afzwakkende economie als voornaamste schuldigen aangewezen kunnen worden. Het bbp is dit eerste kwartaal onverwacht gedaald in de Verenigde Staten en ook Duitsland heeft zijn economie eind vorig jaar zien krimpen.

Hierdoor voelen beleggers simpelweg niet meer zoveel voor volatiele groeiaandelen waarvan de toekomstige winsten langzaam weggesnoept worden door opkrabbelende rentes. We zitten in een bear market. “Hersteldagje, maar ook niet meer dan dat”, schrijft Arend Jan Kamp dan ook op Twitter.

ZEW-index stijgt, maar blijft negatief

De Duitse ZEW-index, die het economisch sentiment voor de komende zes maanden weergeeft, is gestegen. In april stond de index op -41,0. Economen verwachtten dat de index deze maand verder zou dalen naar -44,5. In plaats daarvan steeg de index juist tot -34,3. Nog steeds negatief dus.

Een ander belangrijk cijfer werd vandaag gepresenteerd door het CBS. Het statistiekbureau meldde namelijk dat de Nederlandse inflatie nog altijd behoorlijk hoog is. Afgelopen maand stegen de prijzen op jaarbasis namelijk met 9,6% na in maart ook al met 9,7% te zijn gestegen. De licht gedaalde energieprijzen ten opzichte van vorige maand hadden een neerwaarts effect op de inflatie. In april waren de energieprijzen 136% hoger dan een jaar eerder, in maart was dit 157%.

Aandeelhouders betalen hoe dan ook de prijs bij Air France-KLM

De ticketverkopen trekken als gevolg van de heropening van de economie sterk aan. Toch blijven de fundamentals van Air France-KLM (-1,1%) zwak. Het bedrijf opereert in een zeer concurrerende markt tegen lage marge, kent een torenhoge schuldenberg en tot overmaat van ramp lopen de kosten ook nog sterk op.

Alsof dat niet genoeg is, ligt er een emissie op de loer. Analist Niels Koerts bespreekt in zijn analyse van Air France-KLM de gevolgen van een eventuele emissie en schrijft daarover het volgende: “De zittende aandeelhouders betalen zowel in een positief- als negatief scenario de prijs voor hun vertrouwen in het bedrijf.” Lees alles over deze emissie in de uitgebreide analyse hieronder.

Bayer rapporteert sterke cijfers

“Bayer (+5,4%) is 2022 sterk van start gegaan getuige de stevige set eerstekwartaalcijfers”, schrijft analist Martin Crum. Hoge energieprijzen en supply chain-issues raken het concern weliswaar, maar brengen de outlook volgens de Duitsers niet in gevaar. Crum wacht net als beleggers vooral op definitieve sluiting van het Roundupdossier, zodat de koers van het aandeel verder zal herstellen. Voor zijn koersdoel en advies verwijs ik u naar de volledige analyse van Bayer.

De eerste stappen op de beurs

Azerion (+12,5%) sloot de dag aanzienlijk hoger. Sterker nog, het is de grootste stijger van het Damrak. Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik niet weet waarom er vandaag zoveel meer werd betaald voor het aandeel. Al is het dagvolume van het AScX-fonds slechts 10.300, dan komen dit soort volatiele koersuitslagen vaker voor. Wat ik wel weet, is dat het aandeel nog altijd flink onder zijn IPO-koers staat. Op 2 februari ging het ambitieuze tech- en gamingplatform via een Spac naar de beurs. Sindsdien beleeft het roerige tijden.

Hetzelfde geldt voor Ebusco (-3,7%), dat eind vorig jaar zijn beursentree maakte. CEO Peter Bijvelds, voormalig rallycoureur, richtte in 2012 Ebusco op. In korte tijd werd Ebusco een populair aandeel onder beleggers. De afgelopen drie maanden werden er elke dag gemiddeld ruim 57.000 aandelen verhandeld op de beurs. Maar ook dit bedrijf beleefde zijn ups-and-downs sinds zijn beursdebuut. Net als Azerion wordt Ebusco als een technologiefonds bestempeld, en toch is het bedrijf compleet anders.

De CEO’s van beide bedrijven zullen tijdens een panelgesprek (waar ook CM.com-CEO Jeroen van Glabbeek aan mee zal doen) op de IEX Beleggersdag dan ook op zoek gaan naar gelijkenissen, vertellen hoe zij hun eerste beursmomenten beleefd hebben en hun visie op de toekomst delen.

Hoe vergaat het ‘de Tesla onder de bussenbouwers’ en misschien wel het meest ambitieuze AScX-fonds op de beurs? Ik schreef over de eerste stappen op de Nederlandse beurs van twee jonge techbedrijven.



Hét evenement voor beleggend Nederland

Een techtintje op de IEX Beleggersdag dus. Zeker gezien het feit dat ook Prins Constantijn van Oranje naar hét beursevent van 2022 komt. Hij is special envoy van technologie-startupplatform Techleap.nl. Met hem verkennen we het Nederlandse techlandschap en bespreken we de rol van Nederland als broedplaats van huidige en toekomstige techreuzen.

De IEX Beleggersdag wordt op 1 juli gehouden in 't Spant in Bussum. Aytekin en Bijvelds zijn niet de enige bestuursleden die aanwezig zijn. Ook Ahold Delhaize-topman Frans Muller, Jeroen van Glabbeek (CEO CM.com), Chris Figee (CFO KPN) en Ewout Hollegien (CFO ASR) zijn van de partij.

Rentes

De rentes dalen. De Nederlandse tienjaarsrente staat na een daling van acht basispunten op 1,30%.

Brede markt

De AEX (+0,5%) presteerde slechter dan de Franse CAC 40 (+0,7%) en de Duitse DAX (+1,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 34,7 punten.

Wall Street koerst blijft dicht bij huis: S&P 500 (-0,1%), Dow 30 (-0,2%) en de Nasdaq (+0,3%).

De euro daalt met 0,1% en noteert nu 1,054 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,5%) en zilver (-0,8%) zijn vandaag niet in trek.

Olie: WTI (-1,5%) en Brent (-1,5%) dalen beide.

Bitcoin (+0,5%) stijgt.

Het Damrak:

Per 1 juni stopt Just Eat Takeaway (-4%) in Roemenië om zo de focus te kunnen leggen op leidende posities in andere landen. Volgens de maaltijdbezorger is door concurrentiedruk en te weinig schaalvoordeel geen gezonde voortzetting van de activiteiten haalbaar. "Als gevolg hebben we het moeilijke besluit genomen om de activiteiten in Roemenië te staken."

(-4%) in Roemenië om zo de focus te kunnen leggen op leidende posities in andere landen. Volgens de maaltijdbezorger is door concurrentiedruk en te weinig schaalvoordeel geen gezonde voortzetting van de activiteiten haalbaar. "Als gevolg hebben we het moeilijke besluit genomen om de activiteiten in Roemenië te staken." Dat is niet het enige nieuws omtrent Just Eat Takeaway vandaag. Tiger Global Management bleek namelijk zijn belang in het bedrijf te hebben verkleind. Op 13 april was het belang van Tiger Global nog 5,17%, nu is dit 4,83%.

De top van Philips (+0,1%) kan zijn bonus gedag zwaaien. Aandeelhouders hebben namelijk tegen de bonussen voor de Philipstop gestemd. "Dat je dit ook op de agenda hebt dúrven zetten", schrijft Arend Jan Kamp op Twitter. "Tot vier keer toe de markt niet volledig informeren en meer dan de halve beurswaarde verbranden."

(+0,1%) kan zijn bonus gedag zwaaien. Aandeelhouders hebben namelijk tegen de bonussen voor de Philipstop gestemd. "Dat je dit ook op de agenda hebt dúrven zetten", schrijft Arend Jan Kamp op Twitter. "Tot vier keer toe de markt niet volledig informeren en meer dan de halve beurswaarde verbranden." Flow Traders (-1%) heeft temaken met een metoo-situatie. De CTO is op non-actief gezet nadat hij tijdens een skitripje in Zweden een man verkleed als Donald Trump zou hebben geslagen, waarna hij een vrouwelijke collega zou hebben betast.

(-1%) heeft temaken met een metoo-situatie. De CTO is op non-actief gezet nadat hij tijdens een skitripje in Zweden een man verkleed als Donald Trump zou hebben geslagen, waarna hij een vrouwelijke collega zou hebben betast. Fastned (-0,5%) geeft nieuwe obligaties van €1.000 per stuk uit. De obligaties hebben een looptijd van 4,5 jaar en obligatiekopers ontvangen een rente van 5% per jaar. Met de opbrengsten kan Fastned de uitbreiding van zijn snellaadnetwerk financieren.

Adviezen

Aperam: naar €55 van €61 en houden - JPMorgan Cazenove

Agenda woensdag 11 mei 2022

02:30 Consumenten- en producentenprijzen - April (Chi)

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Alfen - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:30 Aedifica - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Tie Kinetix – Interimcijfers

08:00 Inflatie - April (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Alibaba - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

14:30 Inflatie - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:00 Beter Bed - Jaarvergadering

00:00 JDE Peet's - Jaarvergadering

00:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Jaarvergadering

00:00 Van Lanschot Kempen - Cijfers eerste kwartaal en beleggersdag