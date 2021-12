Marktbreed geen vuiltje aan lucht, maar het spookt in tech-krochten

Als ik even heel grof ga, is het vandaag old school defensief (plus cyclisch en financials) tegen technologie. Dit beeld of deze tegenstelling is klassiek, maar hebben we niet zoveel gezien de afgelopen anderhalf jaar. Keren die tijden terug? Wie weet. Want er zitten met name flinke haarscheuren in technologie.



Ja, die bestaat. Dit is de AEX Technology Financial Index, +32% dit jaar. Opgaande trend intact zou ik zeggen:



Deze fondsen zitten erin, u mist alleen Adyen. Nee, er zijn geen beleggingsproducten op deze index, daarvoor zitten er veel te veel kleine, illiquide aandelen in. Van de zwaargewichten zitten ook onze chippers in een opgaande trend, JET in een neergaande en Prosus zijwaartst - net als Adyen.



Ik houd momenteel technologie nauwlettend in de gaten. In een inflatie-, rente- en misschien wel stagflatiescenario is dure, niet-winstgevende technologie die het louter van roze vergezichten moet hebben op papier de eerst aangewezen sector om te bokken. En er zijn veel signalen dat technologie verzwakt.

First things first, marktbreed is er geen vuiltje aan de lucht. Opgaande trend in de Nasdaq 100 is onverminderd van kracht en misschien is er nu net een bijkoopmomentje.



Lees ik de onderliggen koersen af, dan vallen bij de stijgers Big Tech en vooral een legioen aan chippers op. Nvidia uiteraard de gekste (en ook verreweg de grootste). Ja, ook ASML en NXP.



Bij de dalers vallen toch ook wel enkele grote namen op. Veel gevoelige dalingen, dat zeker, maar toch zijn er maar weinig echte catastrofes. Wel leveren liefst veertig van de honderd fondsen in, uit een index die zelf 23,2% hoger staat dit jaar. Dat is veel.



Van eerder deze week, veeg teken?

As technology stocks have slumped over the past week, traders have found a haven in the sector: Apple https://t.co/d2eWIutWdk — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2021

Intussen hangen er ook de nodige zoveeldaags in de touwen.

Interesting that last 2 times we saw similar % of NASDAQ stocks making new 52w lows (white) combined with swift fall in % of members > 200d moving average (orange) were October 2018 and February 2020

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/SdqIiQhXOQ — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) December 1, 2021

Met dat percentage bedoelt ze dit:

17% of NASDAQ members made new 52-week low yesterday—most since March 23, 2020 low pic.twitter.com/prSyqeYkhx — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) December 1, 2021

Gisteren kwam daar deze nog bij. Eerlijk gezegd vind ik het al een wonder dat deze twee aandelen na de hypes nog zo goed zijn blijven liggen. Maar ja, die koersen houden geen enkel verband met de fundamentals en vroeg of laat keert de prijs daar altijd weer bij terug. Probeer het alleen niet te timen.

GameStop and AMC have both broken below their 200-day moving averages today for the first time since the meme mania began in January. $GME $AMC



Charting via @ycharts pic.twitter.com/zymKfenIuJ — Charlie Bilello (@charliebilello) December 1, 2021

Tot zo ver de revolutie van particulieren tegen Wall Street, zoals veel media dat begin dit jaar frameden. Ik vrees dat intussen veel nieuwe beleggers zoals ze zijn gaan heten het al niet leuk meer vinden en al lang geen ballonnetjes meer hebben gezien in hun Robinhood-app. Rest alleen de AMC-popcorn nog.

Dit zijn allemaal aandelen zeg maar met koers, maar zonder fundamentals. Het zijn echter vooral (short) special occasions. Vorig jaar werd de loeihard stijgende Ark Innovation ETF van Cathie Wood wereldberoemd en een symbool van de opgang. Ze handelt en belegt louter in technologie-groeiaandelen. En toen werd het 2021.

Deze koersimplosies blijven niet zonder gevolgen. Wood heeft geluk dat haar zwaarstgewicht Tesla goed ligt, want anders was de nu vervaarlijk druipende koers van haar fonds er nog veel erger aan toe geweest.



Last but not least, met name tech-insiders verkopen. De miljarden van Elon Musk weet u, maar ook CEO Satya Nadella van Microsoft verkocht voor $285 miljoen de helft van zijn aandelen.

CEOs and insiders are selling their shares at a record pace, amounting to $69 billion so far this year. Much of this is being driven by "super sellers" like Elon Musk and the threat of higher federal taxes, @robtfrank reports. https://t.co/aRUhKzpEj5 pic.twitter.com/MvwtVDBiUI — CNBC (@CNBC) December 2, 2021

Toen eind afgelopen winter voor het eerst het inflatie-renteverhaal zijn intrede deed, reageerden de koersen zoals het heurde: vooral dure technologie omlaag en rentes omhoog. Dat is er weer uitgelopen en dit najaar was tech zelfs outperfomer - ook toen duidelijk werd dat de Fed scheef zat met transitory en dat recht ging zetten.

De haarscheuren worden duidelijker nu het geld verschuift van oneerbiedig gezegd wappie- naar normale tech. Of het ook van technologie naar waarde verschuift en mogelijk daarna zelfs helemaal uit de aandelenmarkt verdwijnt, is zoals altijd de grote, maar niet te beantwoorden vraag.

De inflatie is er en blijft ook nog wel even, op de ECB, BoJ (en PBoC?) na worden alle centrale banken havikser. Ze gaan hun monetaire verruiming verkrappen of doen dat al en als ze de rentes nog niet verhoogd hebben, komt dat eraan. De rentes op staatsobligaties dalen (gek genoeg?) nog, waarschijnlijk - het is koffiedik kijken - voor een economische winter.

In ieder geval is er nu één les geleerd met vooral die harde dalers: de koers komt niet altijd meteen terug na een klap. Zelfs tech niet.