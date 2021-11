Als Musk CEO van IMCD was geweest

In 2014 was voormalige Internatio-Müller dochter Imtech aan het overleven, wat uiteindelijk niet lukte. In 2015 ging het failliet. Een waar beursdrama en te veel van ons hebben hier te veel geld aan verloren. In juni 2014 kwam nog een voormalige Internatio-Müller dochter naar de beurs: IMCD.



Inderdaad, dat staat voor Internatio-Müller Chemical Division. Het is distributeur van speciale chemicaliën en voedingsstoffen, niemand keek ervan op. Just another cyclical. Intussen zijn we zeven jaar verder. Zeven vette jaren welteverstaan. Geïndexeerd, in prijs en herbelegd: alsof het een chipper is.

Natuurlijk prop ik veel te veel lijntjes in deze grafiek, maar het gaat er om dat het bedrijf inderdaad heel goed en steeds beter presteert. Koers, omzet, winst, vrij kasstroom en dividend lopen gezellig samen op. Dat doet de waardering ook. Dat is waar ik, net als bij DSM, al jaren de mist in ga bij dit fonds.

Het is veel te duur voor een cyclical - dit is een high tech waardering. De koers trekt zich er niks van aan. Ach, misschien is het wel zo dat er met de monetaire en fiscale financiering van de laatste jaren geen cycli meer zijn. De economie krijgt onmiddellijk een dopingspuit in haar achterste als ze hapert.

Intussen staat er min, maar IMCD vloog vanochtend op fraaie Q3's - het bedrijf blijft maar harder groeien - en zette alweer een mijlpaal op het bord.

T s wel echt een mooi bedrijf. Jammer dat het verder van die mediaschuwe types zijn. — Edwin van der Schoot (@Evdschoot) November 9, 2021

Ik geef u niets die tweet van Edwin van der Schoot van DFT mee, hij loopt blijkbaar niet de deur plat bij IMCD. Het is inderdaad zelden dat dit bedrijf de publiciteit haalt - de meeste van ins hebben denk ik geen idee wat het doet - en weet u misschien wie de topman is? Nee dus, het is Piet van der Slikke.

Die ziet u spreekwoordelijk ook nooit opduiken in het Stan Huygensjournaal, dé rubriek voor juich-CEO's met overmatig ego en zelfvertrouwen. Twintig jaar geleden kwam u daar bijvoorbeeld Cees van der Hoeven van Ahold (Delhaize) zowat in iedere aflevering tegen. U weet de drama's die daarop volgden.

IMCD gedijt dus in stilte. Daar kennen we er meer van. Ik denk dat Edwin bij Adyen ook niet dagelijks over de vloer komt en de geslotenheid van HAL is spreekwoordelijk. Ik ben nooit verder dan de telefoniste gekomen (ze zei op alles nee) en dat geldt zelfs voor journalisten van dochter FD! Vertelden ze mij zelf.

Er zijn meer van zulke fondsen waar we zelden iets van horen, maar die per saldo goed presteren (en dus geen publiciteit en pottenkijkers nodig hebben): inderdaad Adyen, eigenlijk ASML, ASMI en Besi ook wel, intussen NN ook, RELX, Wolters Kluwer, Aalberts, TKH, Acomo en verzin zelf namen.

Zie hier Wolters Kluwer, op 1 september 2003 werd Nancy McKinstry CEO en in al die tijd is er nooit iets gebeurd bij het fonds, kloppen de kwartaalcijfers altijd, bleef de koers lekker lopen en was er veel aandeelhouders-return. Saai en risico-avers kan wel degelijk heel sexy zijn!

Er zijn ook fondsen die hun best doen juist zoveel mogelijk publiciteit te halen en pottenkijkers te trekken: Pharming spant de kroon, maar tot voor kort kon Galapagos er ook wat van, Fastned is me er ook eentje, CM.com weert zich ook kranig en de eervolle vermelding is denk ik voor Royal Dutch Shell.

Ooit stond Olies ook te boek als hermetisch gesloten. Daar kwam onder Jeroen van der Veer al voorzichtig verandering in en onder CEO Ben van Beurden krijgen Shell en haar mensen echt een gezicht. Zo was vorige week nog directeur Nederland Marjan van Loon te gast bij BNR en is ze vaak op de NPO.

Moet ook wel, denkt u nu cynisch. Moet u zien hoe gesloten de koers van Shell deze eeuw is en het dividend is ook al niet meer wat het ooit was... Dit heet dood geld in jargon, de fundamentals zijn zeker niet slecht - zie die $16 miljard kasstroom maar in Q2 - en dús moet er momentum worden geforceerd.

Wie kent hem niet? Internationaal gezien is Elon Musk natuurlijk de naam. Het is ongelooflijk hoe hij iedere dag weer de publiciteit weet te halen en te bespelen. Ik weet bijna wel zeker dat als zeg maar een Piet van der Slikke CEO van Tesla was geweest, het aandeel echt niet boven $1000 had gestaan.

Wat dat is de truc natuurlijk bij (groei)aandelen waar fundamentals en koers als water en vuur zijn. Het momentum moet gaande worden gehouden. Desnoods met popcorn!

AMC’s Adam Aron has a deep and abiding belief in the power of popcorn https://t.co/0KLCLx21aT — MarketWatch (@MarketWatch) November 5, 2021

Hier ziet u AMC, dat gisteren nabeurs New York -4,6% ging op Q3's, Zie hoe heel langzaam de volumes opdrogen en de koers al zijwaartser beweegt. Not shit Sherlock, turn in the popcorn dus:

Musk is een uniek fenomeen, want zelden dat hij zijn eigen producten plugt. Nee, hij pollt wat hij met zijn aandelen moet doen, roert zich nadrukkelijk op de crypto-markten, maakt ruzie met politici en daagt zelfs de SEC uit. China laat hij wel met rust. logisch Musk heeft ook gezien wat er met Jack Ma is gebeurd...

Vooralsnog komt hij - vooral met de SEC zeilde hij héél scherp - overal mee weg en dat heeft weer alles met die koers te maken. Zolang die stijgt, zit hij goed. Vraag ervaringsdeskundige Onno van der Stolpe van Galapagos maar. Hij was zo ongeveer de messias tot de FDA... Sindsdien is het pek en veren.

Blijf ik nog met één vraag zitten: wat zou Tesla hebben gestaan als een Piet van der Slikke CEO was geweest, gaf ik u al. Wat zou IMCD eigenlijk hebben gestaan als Musk daar CEO was geweest..?! Of Shell. Dat was dan vast de kampioen geweest onder alles en iedereen dat groen en duurzaam is :-)