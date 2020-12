Wall Street sluit slotsessie turbulent 2020 met records

De avondhandel van IG markets rond deze tijd -ten tijde van schrijven- is in het laatste uur (23.00 uur) zeer chaotisch. AEX vliegt omhoog de FTSE omlaag en de Dow doet ook lekker omhoog Verder is te melden dat op het platvorm van IG markets grote software fouten worden gemaakt. Met name op turbo platvorm. Sta ineens paar duizend euro negatief na 1 seconde , terwijl ik positief stond. Trouwens niet de eerste keer, werd gecorrigeerd. Gigantische error spikes zijn te melden. Bijvoorbeeld AEX van 600 ff in één sesconde naar 100. Is En ik geloof wel dat IG markets zegt - en moet zeggen - 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder.- Dat geloof ik graag - goed kijken naar die achterlijk hoge spreads. Die wisselt van tijd tot tijd. bij voorbeeld - nabeurs - van 22.15 uur en 22.30 uur daarna. Tussen 23.00 en 00.00uur. Als je een te snelle vinger hebt in dan je gedacht had, voordat je het weet heb je een absurde aankooppremie betaald, zodoende betaal je 100% premie en als je mazzel hebt 10% winst. Particulieren goed opletten wat ze doen. Voor dat je het weet word je genaaid. (nog even dit; soms denk ik weleens of een ieder een persoonlijk algoritmisch profiel zodat het systeem ziet wat je doet , ik heb het met een kleine geld hoeveelheid heel veel uitgeprobeerd. Het kan ook zijn ---> ( Een van de beroemdste experimenten in de natuurkunde is het “double slit experiment”, ofwel het “tweespletenexperiment”. Dit experiment leert ons met een ongeëvenaarde vreemdheid, dat licht of materie zich de ene keer als golf gedraagt en de andere keer als deeltjes. Daarnaast toont het experiment aan dat observatie van een deeltje van invloed is op zijn gedrag. dat laatste betekent eigenlijk van je computerschrem weglopen en 1 dag niet meer kijken.



Ik zou zeggen: koop nu een sloot hoeveelheid Britse aandelen, FTSE liet deze 2 dagen wel een enorme daling zien (mooi dip om te kopen) .



Dus nu 2021 in Britse aandelen .. en het eerst half jaar niet kijken naar je computerscherm