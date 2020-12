Farmaceuten verhogen medicijnprijzen VS

NEW YORK (ANP/RTR) - Verschillende farmaceuten zijn van plan de prijzen van meer dan 300 geneesmiddelen in de Verenigde Staten te verhogen per 1 januari. Dat blijkt uit gegevens van farmabedrijven en een data-analyse van 3 Axis Advisors. Onder de bedrijven zijn grote namen als Pfizer, Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK).

De stijgingen komen op het moment dat farmaceuten kampen met tegenvallende resultaten door de coronapandemie. Door de gezondheidscrisis wordt voor reguliere zorg minder vaak de arts bezocht waardoor ook vele medicijnen minder vaak zijn voorgeschreven. Verder worstelen de farmaceuten ook met de nieuwe regels voor het verlagen van de prijzen voor geneesmiddelen door de regering-Trump. Die zet heeft de winstgevendheid van de industrie geraakt.

De bedrijven hebben de prijzen met maximaal 10 procent verhoogd. Grote producenten als Pfizer en Sanofi gingen niet verder dan 5 procent. 3 Axis is een adviesbureau dat samenwerkt met apothekersbedrijven en andere partijen in de sector op het gebied van prijsstelling van geneesmiddelen en problemen in de toeleveringsketen.

Voor Pfizer geldt dat vrijwel alle inzet de afgelopen tijd werd gestoken in de ontwikkeling van het coronavaccin. De prijsstijgingen zouden kunnen helpen om de verloren inkomsten goed te maken. Pfizer is van plan de prijzen van meer dan 60 geneesmiddelen met 0,5 tot 5 procent te verhogen. Daaronder de reumatoïde artritisbehandeling Xeljanz en kankermedicijnen Ibrance en Inlyta.

GSK verhoogde onder meer de prijzen van zijn gordelroosvaccin Shingrix en difterie, tetanus en pertussisvaccin Pediarix. Teva Pharmaceuticals verhoogde de prijzen van een vijftiental vaccins. Daarbij ook het middel Austedo, dat zeldzame neurologische aandoeningen behandelt, en astma steroïde Qvar. Deze middelen waren in 2019 samen goed voor een brutowinst meer dan 650 miljoen dollar. Het spierverslappende middel Amrix en de narcolepsiebehandeling Nuvigil werden ruim 9 procent duurder. Naar verwachting zullen er begin januari meer prijsstijgingen worden aangekondigd.

Vorig jaar verhoogden farmaceuten de prijzen van meer dan 860 geneesmiddelen met gemiddeld ongeveer 5 procent, aldus 3 Axis. De prijsstijgingen van geneesmiddelen gaan sinds 2015 aanzienlijk minder hard, zowel wat betreft de verhoging alsook het aantal middelen.