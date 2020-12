Amerikaanse beurzen nagenoeg vlak naar jaarlslot

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de laatste sessie van het bewogen jaar 2020 licht lager. Beleggers verwerkten onder meer meevallende cijfers over de WW-aanvragen. De handelsvolumes lagen veel lager dan gemiddeld, doordat veel handelaren en beleggers vrij zijn. Wall Street is vrijdag dicht voor nieuwjaarsdag, net als de meeste andere beurzen in de wereld.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.15 uur (Nederlandse tijd) een fractie lager op 30.408 punten. De brede S&P 500 stond vlak op 3732 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 12.844 punten.

Apple verloor 0,9 procent. Het bedrijf maakte bekend 39.000 games uit zijn Chinese appstore te verwijderen vanwege een verlopen deadline voor game-ontwikkelaars om een vergunning te regelen bij de Chinese autoriteiten. Verder reageerden de markten op een positief analistenrapport over Apple van JPMorgan. Volgens de kenners zal de vraag naar iPhones verder aantrekken.

Tesla

Verder lijkt automaker Tesla het jaar in stijl af te sluiten. Het aandeel, dat eerder toetrad tot de S&P 500, won bijna 3 procent tot een nieuw record. Tesla heeft dit jaar ruim 750 procent aan beurswaarde gewonnen. Tesla krijgt in de brede index gezelschap van een ander zogeheten cleantech bedrijf. Energiebedrijf Enphase Energy (plus 1,8 procent) wordt per 7 januari in de S&P 500 opgenomen. Het bedrijf vervangt juweliersbedrijf Tiffany dat wordt overgenomen door LVMH.

Vliegtuigmaker Boeing verloor 1,3 procent. Autoriteiten in Singapore staat vluchten met de gewraakte Boeing 737 MAX nog niet toe. Pas als alle autoriteiten weer voldoende vertrouwen hebben in de veiligheid van het toestel, dat eerder betrokken was bij twee dodelijke crashes, zal deze weer voor commerciële vluchten worden ingezet.

Werkloosheidsuitkering

Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg, is opnieuw gedaald. Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet. Doordat grote bedrijven reorganisaties hebben aangekondigd, blijven er nog wel steeds veel nieuwe aanvragen binnenstromen.

De euro was 1,2226 dollar waard, tegen 1,2277 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 48,13 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 51,27 dollar per vat. In vergelijking met het begin van het jaar heeft olie zo'n 20 procent aan waarde verloren.