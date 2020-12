'Nigeriaanse beurs winnaar 2020'

LAGOS (AFN/BLOOMBERG) - De Nigeriaanse aandelenbeurs heeft zich tot de winnaar van 2020 gekroond. De leidende graadmeter van de beurs in Lagos sloot de laatste sessie van het jaar donderdag af met een winst van bijna 2 procent, waarmee de jaarwinst uitkwam op 50 procent.

De index is de best presterende graadmeter van de 93 indexen die financieel persbureau Bloomberg actief volgt. De jaarwinst van de Nigeriaanse beurs is de grootste in Lagos gemeten sinds 2007.

De index werd vooruitgeholpen door de winsten van bedrijven als Equity Assurance (plus 400 procent), Neimeth International Pharmaceuticals (plus 260 procent) en FTN Cocoa Processors (plus 230 procent).