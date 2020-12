Suikerprijs zit in de lift door grote vraag en lager aanbod

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - 2020 bleek een relatief goed jaar voor suikerproducenten. Een grotere vraag naar ruwe suiker in combinatie met een lager aanbod zorgde voor een hogere prijs. De grondstof beleefde qua prijsontwikkeling ook zijn beste jaar sinds 2016.

De belangrijkste kopers, Indonesië en China, zijn de import van suiker aan het opvoeren. De coronacrisis heeft de vraag naar suiker aangewakkerd en volgens kenners blijft de situatie nog wel even zoals die nu is.

Dit alles gebeurt ook in een tijd waarin de suikermarkt te kampen heeft met lagere oogstvooruitzichten in onder andere Thailand. Verder zitten droge weersomstandigheden de oogst van onder meer topproducent Brazilië dwars. De markten zullen ook de binnenlandse vraag naar ethanol in Brazilië in de gaten houden, een belangrijke factor bij het bepalen van de suikerproductie van het land volgend jaar.

In de zogeheten termijnhandel voor ruwe suiker voor leveringen in maart, steeg de prijs tussentijds met 1,3 procent tot 15,48 cent per pound (ruim 450 gram). Dat is de hoogste prijs in meer dan een maand. Daarbij was voor de achtste maand op rij sprake van een stijging.