'Wall Street vlak op laatste handelsdag 2020'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag op de laatste handelsdag van coronajaar 2020 naar verwachting met zeer kleine koersuitslagen openen. Beleggers op Wall Street doen het even rustig aan na een onstuimig beursjaar. De verliezen door de coronacrisis op de Amerikaanse aandelenmarkten zijn volledig weggewerkt met zelfs nieuwe recordstanden voor de hoofdgraadmeters in New York.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot woensdag op het recordniveau van 30.409,56 punten. De Dow sloot 2019 af op 28.538,44 punten. In maart kelderde de index nog voor het eerst in drie jaar tot onder de 20.000 punten, maar in november brak de graadmeter voor het eerst door de grens van 30.000 punten.

De breed samengestelde S&P 500 eindigde vorig jaar op 3257,85 punten. Ook de S&P duikelde in maart naar een dieptepunt, maar inmiddels is de index gestegen naar 3732,04 punten bij het slot op woensdag.

Nasdaq

De technologiegraadmeter Nasdaq is de uitblinker op Wall Street dit jaar, geholpen door mooie koerswinsten voor grote techbedrijven als Amazon, Apple, Microsoft, Netflix en Facebook. De Nasdaq sloot 2019 af op 9092,19 punten, maar staat inmiddels op 12.870,00 punten, een stijging van circa 43 procent. Dat is de beste jaarprestatie voor de Nasdaq sinds 2009.

De beurshandel in de Verenigde Staten kreeg steun van zeer omvangrijke steunpakketten en renteverlagingen door de Amerikaanse overheid en centrale bank, terwijl ook het nieuws over de coronavaccins bijdroeg aan het optimisme onder beleggers. Tot de grootste winnaars bij de bedrijven op Wall Street behoort Tesla. De maker van elektrische auto's zag de beurskoers dit jaar met maar liefst 695 procent stijgen. Het aandeel Tesla maakt nu deel uit van de S&P 500.

Rustige handel

De handel zal donderdag naar verwachting vrij rustig verlopen omdat veel beleggers en handelaren vrij zijn. Er kwamen nog cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS die opnieuw zijn gedaald en ook lager uitvielen dan gedacht.

Wall Street is vrijdag dicht voor nieuwjaarsdag, net als de meeste andere beurzen in de wereld.