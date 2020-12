Toch geen slecht beursjaar voor AEX-index

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is op de laatste handelsdag van het jaar met verlies gesloten. Over de gehele linie was 2020 toch geen slecht beursjaar. De corona-uitbraak zorgde in februari en maart voor een fikse koersval. Maar dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden en de uitrol van de eerste coronavaccins maakte de bekende AEX-index daarna weer een stevig herstel door.

De hoofdgraadmeter aan het Damrak sloot donderdag in een kortere oudejaarssessie 0,6 procent lager op 624,61 punten. Daarmee was de AEX goed voor een jaarwinst van ruim 3 procent. In 2019 was nog sprake van een plus van bijna 24 procent. Ook de MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen in Amsterdam, lukte het om met 934,60 punten boven de slotstand van het voorgaande jaar uitgekomen, ondanks een dagverlies van 0,2 procent op donderdag.

De beurzen in Parijs en Londen, waar afgelopen dagen nog sprake was van een opmars, gingen respectievelijk 0,9 en 1,5 procent lager de handel uit. De belangrijkste graadmeters daar moesten in 2020 genoegen nemen met een jaarverlies. De beurs in Frankfurt was op oudejaarsdag gesloten.

Brexit

Op de laatste dag van het jaar reageerden beleggers nog op het nieuws dat het Britse Hogerhuis akkoord is gegaan met de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie die vorige week werd gesloten. Eerder stemde het Lagerhuis al in met de brexitdeal. De aanhoudende sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen zorgde verder voor terughoudendheid op de beursvloeren.

Van de Amsterdamse hoofdfondsen was Adyen met afstand de grootste stijger van 2020. Het aandeel werd ruim 160 procent meer waard. De betalingsdienstverlener profiteerde dit jaar vooral van de toegenomen vraag naar digitale betalingen door de coronapandemie. Ook in de laatste sessie behoorde het aandeel tot de kopgroep met een plus van 0,3 procent. Fondsen die afgelopen jaar juist sterk daalden waren onder meer ABN AMRO, winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield en biotechnoloog Galapagos.

De euro was 1,2277 dollar waard, tegen 1,2283 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 47,95 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 51,10 dollar per vat.