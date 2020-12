Adyen ook op laatste dag 2020 koploper op beurs

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Adyen voerde donderdag ook op de laatste dag van 2020 de Amsterdamse AEX-index aan. De betalingsdienstverlener is dit jaar de absolute uitblinker bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De Europese beurzen kabbelden met verliezen richting het einde van het jaar, dat gedomineerd werd door de coronacrisis. De aanhoudende sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen zorgde voor terughoudendheid op de beursvloeren.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 626,77 punten. De AEX koerst af op een jaarwinst van rond 3,7 procent. Dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden, en de uitrol van de eerste coronavaccins, wist de Amsterdamse beursgraadmeter zich met zo'n 60 procent te herstellen van het dieptepunt in maart. In 2019 won de AEX bijna 24 procent.

De MidKap verloor 0,2 procent tot 934,81 punten en in Parijs daalde de CAC40-index ook 0,2 procent. De Londense FTSE-index zakte 1,4 procent, na de flinke opmars in de afgelopen dagen. Het Britse Hogerhuis heeft akkoord gegeven voor de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie die vorige week werd gesloten. Eerder stemde het Lagerhuis al in met de brexitdeal. De beurs in Frankfurt is gesloten vanwege de viering van Nieuwjaar.

Adyen

Adyen ging aan kop in de AEX met een winst van 1,9 procent. De betalingsdienstverlener profiteerde dit jaar van de toegenomen vraag naar digitale betalingen door de coronapandemie en werd ruim 160 procent meer waard. Hekkensluiter was Unilever met een verlies van 1,7 procent. Het levensmiddelenconcern, dat sinds eind november een volledig Brits bedrijf is, verloor dit jaar zo'n 5 procent.

Bij de middelgrote bedrijven behoorde Eurocommercial Properties tot de staartgroep met een min van 1,2 procent. De eigenaar van veel winkelcentra zag dit jaar zo'n 40 procent aan beurswaarde verdampen door de coronacrisis. Sterkste stijger was maritiem oliedienstverlener SBM Offshore met een plus van 1,1 procent.

RoodMicrotec

RoodMicrotec steeg bijna 6 procent op de lokale markt. De chiptoeleverancier heeft een obligatielening uit 2014 kunnen herfinancieren. Daarmee is 2,6 miljoen euro gemoeid. Ook het management doet mee aan de deal en steekt geld in het eigen bedrijf.

De euro was 1,2281 dollar waard, tegen 1,2283 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 48,29 dollar. Brentolie daalde ook 0,2 procent in prijs, 51,53 dollar per vat.