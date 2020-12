Morefield neemt belang in Novisource

WILLEMSTAD (AFN) - Morefield Group heeft een belang genomen in consultantsbureau Novisource. Het gaat om bijna 2 miljoen aandelen die werden gekocht voor 1 euro per aandeel. Dat meldde het beursfonds, dat voorheen als HeadFirst Source Group door het leven ging.

Het aandelenpakket in Novisource (16,9 procent van de uitstaande aandelen) wordt verworven van Value8, dat daarmee vrijwel haar gehele belang in Novisource verkoopt. De aankoop wordt betaald door uitgifte van 850.000 aandelen Morefield tegen 0,22 euro per aandeel en een rentedragende lening van 1,8 miljoen euro met een coupon van 6 procent.

"Met deze stap wordt invulling gegeven aan het in 2018 uitgesproken voornemen om actief te blijven in de markt voor interim-professionals en wordt bovendien de nagestreefde vermogensverbetering gerealiseerd", aldus Morefield.