'China neemt tientallen investeringen Ant Group onder de loep'

HONGKONG (AFN) - De Chinese autoriteiten nemen tientallen investeringen van de grote betalingsdienstverlener Ant Group onder de loep. Persbureau Reuters meldt dit op basis van ingewijden. Met de actie zou China het zakenimperium van de bekende Chinese multimiljardair Jack Ma, de grote man achter zowel Ant Group als webwinkelconcern Alibaba, harder willen aanpakken.

De overheid zou nu ook overwegen of ze Ant Group wil verplichten een ​​deel van zijn investeringen af te stoten, voornamelijk in technologie- en fintech-start-ups. Dan gaat het om bedrijven die zich bijvoorbeeld schuldig maakten aan oneerlijke concurrentie op de markt, aldus een van de bronnen van Reuters. Het gedwongen afstoten van belangen in andere ondernemingen zou een nieuwe tegenslag zijn voor Ma, want Ant Group wordt dan van potentieel lucratieve investeringen beroofd.

Eerder werd nog niet gedreigd met het opbreken van Ant Group, maar die mogelijkheid hangt nu wel in de lucht. Begin november hielden de Chinese autoriteiten nog onverwacht de megabeursgang van Ant Group tegen. De financiële dienstverlener wilde bijna 35 miljard dollar ophalen op de aandelenmarkten in Shanghai en Hongkong, waarmee het de grootste beursgang ooit was geworden.

China treedt de laatste tijd hard op tegen concurrentieverstorend gedrag van de grote technologieconcerns van het land. Vorige week werd nog bekend dat de Chinese mededingingstoezichthouders een onderzoek zijn begonnen naar Alibaba vanwege verdenking van misbruik van zijn sterke machtspositie. De Chinese overheid wil ook al dat Ant Group stopt met het verstrekken van consumentenkredieten en het verlenen van vermogensbeheerdiensten. De onderneming moet zich volgens Peking alleen nog maar bezighouden met betalingsdiensten, zoals de betaalapp Alipay.