AEX begint lager aan verkorte oudejaarssessie

[quote alias=ramp 2017 id=13047252 date=202012310954]

[...]



En gij gelove de staats media ...



Ja er is al mee dan genoeg nepnieuws .

Vaccinatie ;na twee dagen heeft het geen invloed meer in je lichaam .

immum is opgebouwd

Er zijn bij iedere medicatie of vaccinatie een klein % nevenwerkingen .

Ik laat mij zeker vaccineren