RoodMicrotec regelt herfinanciering miljoenenlening

DEVENTER (AFN) - RoodMicrotec heeft een obligatielening uit 2014 kunnen herfinancieren. Daarmee is 2,6 miljoen euro gemoeid. Ook het management van de chiptoeleverancier doet mee aan de deal en steekt geld in het bedrijf.

Aan de onderneming wordt een lening verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een rente van 4,75 procent. De lening is ongedekt, maar in geval van wanbetaling kunnen de geldschieters wel bepaalde rechten claimen op bezittingen van dochters van RoodMicrotec in Duitsland. Alleen voor de aan de herfinanciering deelnemende bestuurders Martin Sallenhag en Arvid Ladega geldt dit laatste niet.