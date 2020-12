Premier Johnson bedankt parlement voor goedkeuring brexitdeal

Hello and Good bye. Mijn excuses aan de Britten voor de miezerige, gierige behandeling door Brussel. Macht is nu eenmaal verderfelijk in de verkeerde handen.

Persoonlijk had ik liever gezien, dat Nederland eveneens uit de EU was gestapt en samen met de Britten verder waren gegaan.

Nu zullen "de Noordzeelanden in de EU" gaan ondervinden, over hoeveel hopeloze mensen de Britten zich in de afgelopen jaren hebben ontfermd. Calais, Zeebrugge, Hoek van Holland worden nu het eindpunt van hun tocht. Huisvesting is nu al een probleem van jewelste; maar het is nog maar het begin.

Maar gelukkig houden we nog wel genoeg schol!