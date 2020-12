Premier Johnson bedankt parlement voor goedkeuring brexitdeal

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Premier Boris Johnson heeft het Britse parlement bedankt voor de goedkeuring van de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, minder dan 24 uur voor het definitieve afscheid van de Britten van de landenunie.

"De toekomst van dit grootse land ligt nu stevig in onze eigen handen", zei Johnson in een verklaring na goedkeuring van de deal door het Lagerhuis en het Hogerhuis. Hij sprak van "historische wetgeving", waarbij de regering vooral denkt aan het belang van de Britse bevolking.

De Britten waren eind januari al formeel vertrokken uit de EU, maar zijn tot eind dit jaar gebonden aan afspraken met het landenblok. Door de deal wordt voorkomen dat er grote problemen optreden bij de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, zonder bijvoorbeeld importheffingen. Volgens Johnson is het een begin van een nieuwe relatie met de EU.

Voor Johnson is het een belangrijke mijlpaal sinds het brexitreferendum in 2016. Door de brexitperikelen moesten twee premiers, David Cameron en Theresa May, het veld ruimen. Johnson was altijd groot voorvechter van de brexit en het was dan ook van groot belang voor hem dat een overeenkomst tussen Londen en Brussel werd gesloten.