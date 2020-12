'Damrak begint lager aan verkorte handelssessie'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint donderdag naar verwachting lager aan de verkorte handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met minnen te openen. Beleggers doen het rustig aan op de laatste dag van het jaar dat gedomineerd werd door de coronacrisis. Dankzij de historische steunpakketten van centrale banken en overheden, en de uitrol van de eerste coronavaccins, wisten de beurzen zich echter sterk te herstellen van de dieptepunten in maart.

Op de Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs kan donderdag tot 14.00 uur worden gehandeld. Ook de beurzen in Londen en Madrid houden op oudejaarsdag een verkorte handelssessie. In Frankfurt, Milaan en Zürich zijn de financiële markten al gesloten. Op vrijdag 1 januari zijn alle Europese beurzen dicht. Wall Street is donderdag wel de hele dag open en is vrijdag gesloten.

Op macro-economisch vlak bleek uit officiële cijfers van de Chinese overheid dat de bedrijvigheid in de industrie van het land in december opnieuw is toegenomen. Het groeitempo viel wel wat lager uit dan in november door hogere kosten van arbeid en transport.

Brexit

In het Verenigd Koninkrijk heeft het Britse Hogerhuis groen licht gegeven voor de handelsovereenkomst tussen Londen en de Europese Unie die vorige week na lang onderhandelen werd gesloten. Eerder stemde het Lagerhuis al met grote meerderheid in met de brexitdeal.

Aan het handelsfront heeft een ruzie over burgerluchtvaarttoestellen tussen Washington en Brussel ertoe geleid dat de Verenigde Staten hogere tarieven hebben ingesteld voor sommige producten uit de Europese Unie. De Amerikaanse handelsautoriteit meldde in een verklaring dat de tarieven op vliegtuigonderdelen en "bepaalde" niet-mousserende wijnen, cognacs en andere brandewijnen uit Frankrijk en Duitsland worden verhoogd. Per wanneer de tariefverhogingen ingaan werd niet gemeld.

Coronabesmettingen Duitsland

In Duitsland zijn afgelopen etmaal 32.552 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat hoge aantal betekent een toename van zo'n 50 procent ten opzichte van een dag eerder. De Duitse autoriteiten hebben een harde lockdown ingesteld om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Die blijft tot zeker 10 januari van kracht.

De Europese beurzen deden woensdag een stap terug. De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 628,06 punten en de MidKap verloor 0,3 procent tot 936,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,7 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 30.409,56 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij.

De euro was 1,2290 dollar waard, tegenover 1,2283 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 48,33 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 51,57 dollar per vat.