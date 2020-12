Groei Chinese industrie iets minder sterk

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De groei van de omvangrijke industrie in China is in december iets minder sterk uitgevallen dan een maand eerder. Ook in de dienstensector van de tweede economie van de wereld was de groei deze maand wat minder sterk.

Volgens de Chinese overheid kwam de inkoopmanagersindex voor de industrie, die de bedrijvigheid meet, uit op een stand van 51,9 tegen 52,1 in november. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De graadmeter voor de Chinese dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, noteerde een niveau van 55,7 tegen 56,4 een maand eerder.

De Chinese industrie profiteert al langere tijd van een sterkere export, onder meer van spullen voor de feestdagenperiode en medische apparatuur tegen het coronavirus. China is inmiddels vrij goed hersteld van de coronacrisis en is de enige grote economie in de wereld die dit jaar op koers ligt voor groei. Economen denken dat de Chinese economie met circa 2 procent zal toenemen dit jaar.