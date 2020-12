Aziatische beurzen gemengd op rustige oudejaarsdag

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers deden het rustig aan op de laatste dag van het coronajaar 2020. De grote financiële markten in Japan en Zuid-Korea bleven dicht vanwege de viering van Nieuwjaar. Vrijdag zijn alle belangrijke beurzen in de regio gesloten. In Hongkong en Sydney waren de beurzen een halve dag open. De Hang Seng-index in Hongkong eindigde 0,3 procent hoger en de Australische All Ordinaries zakte 1,4 procent.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 1,2 procent hoger dankzij een verdere groei van de omvangrijke industrie in China. Volgens officiële cijfers van Peking kwam de inkoopmanagersindex van de industrie, die de bedrijvigheid meet in de sector, in december uit op 51,9. Een stand van boven de 50 wijst op groei. Door hogere kosten van arbeid en transport nam het groeitempo wel iets af ten opzichte van het niveau van 52,1 in november. De aanhoudende groei wijst op een verder herstel van de op een na grootste economie ter wereld van de coronacrisis.

Beleggers verwerkten verder het nieuws dat de Chinese medicijnwaakhond het eerste Chinese coronavaccin heeft goedgekeurd voor gebruik bij de burgerbevolking. Ook tekende China een investeringsovereenkomst met de Europese Unie, waarmee Europese bedrijven makkelijker toegang krijgen tot de Chinese markt. President Xi Jinping verklaarde dat de deal voordelig uitpakt voor zowel Chinese als Europese bedrijven. Ook onderstreept de overeenkomst volgens Xi de wens van China om de economie verder te openen voor buitenlandse investeerders.