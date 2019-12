'Wall Street opent vlak op laatste dag 2019'

Gepubliceerd op | Views: 238

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag op de laatste dag van 2019 naar verwachting vrijwel onveranderd openen. Op Wall Street wordt de gehele dag gehandeld, al zullen de handelsvolumes waarschijnlijk laag liggen omdat veel handelaren vrij zijn. Verder is er weinig nieuws om de handel te sturen. Op nieuwjaarsdag is de beurshandel in New York gesloten.

Beleggers in New York kunnen terugkijken op een uitstekend beursjaar, met nieuwe recordstanden. Daarbij werd geprofiteerd van de renteverlagingen door de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, terwijl er ook optimistische geluiden aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront kwamen. De toonaangevende Dow-Jonesindex tekende over 2019 een plus op van circa 22 procent en de breed samengestelde S&P 500 deed er nog een schepje bovenop met een koerswinst van ruim 28 procent. De door technologiefondsen gedomineerde Nasdaq spande de kroon met een stijging van bijna 35 procent.

Tot de uitblinkers van het jaar onder de hoofdfondsen in de Dow behoren bekende namen als technologiegigant Apple en softwareconcern Microsoft, met koerswinsten van respectievelijk 85 en 55 procent. Andere sterke stijgers waren bijvoorbeeld creditcardmaatschappij Visa, de grote banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs en industrieconcern United Technologies.

Uber

Qua macro-economische publicaties verwerkt de markt nog cijfers over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden en het Amerikaanse consumentenvertrouwen van marktonderzoeker Conference Board. Eerder op de dag kwamen er gegevens over de bedrijvigheid in de Chinese industrie, waaruit bleek dat de groei in december aanhield.

Bij bedrijven stond taxiapp Uber in de schijnwerpers. De onderneming stapte naar de rechter om een nieuwe Californische wet aan te vechten. Volgens die wet moet Uber zijn chauffeurs als medewerkers zien en niet als zelfstandige ondernemers. Het aandeel Uber zakte in de voorbeurshandel.

De markten in New York sloten maandag maandag in het rood. De Dow-Jonesindex leverde 0,6 procent in tot 28.462,14 punten. De S&P 500 verloor eveneens 0,6 procent, tot 3221,29 punten, en technologiebeurs Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt op 8946,00 punten.