Staking Germanwings raakt luchthaven Keulen

KEULEN (AFN/DPA) - De luchthaven van Keulen is dinsdag hard geraakt door de staking van stewardessen en pursers bij Germanwings, een onderdeel van Lufthansa. Ook luchthavens in Berlijn, Düsseldorf en München hadden te maken met geannuleerde vluchten. In totaal gingen dinsdag zo'n 60 vluchten van de Duitse luchtvaartonderneming niet door.

Naar verwachting wordt in totaal door zo'n 180 vluchten een streep gezet vanwege de staking. Het gaat voornamelijk om binnenlandse vluchten. Voor de periode van 72 uur, vanaf maandag, stonden 1200 vluchten op de rol.

Het cabinepersoneel van Germanwings eist een hoger loon voor het personeel. Het gaat grotendeels om afspraken over deeltijdwerk. Bij Germanwings werken zo'n 800 cabinemedewerkers.