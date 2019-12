Rustige oudjaarsdag op Beursplein 5

Gepubliceerd op | Views: 398

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten ook weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan op de laatste dag van het sterke beursjaar 2019. In Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen wordt een halve dag gehandeld. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan bleven op oudjaarsdag dicht. Op nieuwjaarsdag zijn alle Europese beurzen gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 606,87 punten. De hoofdindex stevent af op een jaarwinst van ongeveer 24 procent in 2019. Dat is het hoogste rendement sinds 2009. Vorig jaar werd nog een verlies geleden van 10 procent. In het afgelopen decennium boekte de AEX een winst van ruim 80 procent.

De MidKap klom 0,1 procent tot 910,89 punten en koerst af op een jaarwinst van meer dan 38 procent. De beurs in Parijs won 0,1 procent en Londen daalde 0,2 procent. De Franse CAC40-index en de Britse FTSE 100 zijn in 2019 respectievelijk met ongeveer 26 en 12 procent gestegen.

Carlos Ghosn

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was betaalbedrijf Adyen met een winst van 0,9 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize stond onderaan met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap was kabel- en telecombedrijf Altice Europe de sterkste stijger met een plus van 1,6 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 1,2 procent.

Op de lokale markt raakte Core Laboratories ruim 7 procent kwijt. De in Amsterdam genoteerde Amerikaanse dienstverlener aan de olie- en gasindustrie heeft zijn winst- en omzetverwachting voor het vierde kwartaal verlaagd en snijdt in zijn dividenduitkeringen. Het bedrijf kampt met lastige marktomstandigheden.

Renault verloor 0,5 procent in Parijs. Voormalig topman Carlos Ghosn van de autobedrijven Renault en Nissan is uit Japan gevlucht en naar Libanon gevlogen. Ghosn wordt in Japan verdacht van fraude en volgend jaar zou zijn rechtszaak van start gaan.

De euro was 1,1212 dollar waard tegen 1,1217 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 61,64 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 66,78 dollar per vat.