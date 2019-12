Groep rond Tencent neemt belang Universal Music

Gepubliceerd op | Views: 338

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Een consortium geleid door het Chinese internetconcern Tencent Holdings heeft een groot belang gekocht in muziekmaatschappij Universal Music Group van het Franse mediabedrijf Vivendi. Daarmee is een einde gekomen aan maanden van onderhandelingen over een deal.

De verkoop waardeert Universal Music op 30 miljard euro. Tencent en zijn partners hebben nog een jaar de tijd een optie om het belang te vergroten tot wel 20 procent, op vergelijkbare voorwaarden.

Universal Music is het grootste muziekconcern ter wereld en onderdeel van conglomeraat Vivendi. Onder andere Hillhouse Capital en het Singaporese staatsfonds GIC zouden tot de partners van Tencent bij de investering behoren. In augustus werd voor het eerst bekend dat Vivendi en Tencent aan het praten waren over een deal rond Universal Music.