'Deal rond Seabed positief voor Fugro'

AMSTERDAM (AFN) - De deal die bodemonderzoeker Fugro heeft gesloten om volledig eigenaar te worden van Seabed Geosolutions is positief. Dat laat KBC Securities weten in een reactie. Volgens de Belgische bank wordt het daardoor makkelijker om Seabed te verkopen. Dat onderdeel staat namelijk in de etalage.

De Franse branchegenoot CGG doet zijn belang van 40 procent in de joint venture over aan Fugro. Als onderdeel van de overeenkomst betaalt CGG 35 miljoen dollar aan Fugro. Het geld dat Fugro krijgt, gebruikt het bedrijf voor het verlagen van de schulden. Verder zal met het kapitaal de balans van Seabed worden versterkt.

KBC heeft een buy-advies voor Fugro, met een koersdoel van 13,50 euro. Fugro noteerde dinsdag kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 9,83 euro.