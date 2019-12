'AEX begint vlak aan halve beursdag'

Gepubliceerd op | Views: 547

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag waarschijnlijk vrijwel vlak beginnen. Ook de andere Europese beurzen blijven naar verwachting dicht bij huis. Beleggers doen het rustig aan op de laatste dag van het sterke beursjaar 2019. In Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen wordt nog een halve dag gehandeld. De financiële markten in Frankfurt, Zürich en Milaan blijven op oudjaarsdag dicht. Op nieuwjaarsdag zijn alle Europese beurzen gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent af op een jaarwinst van ongeveer 24 procent in 2019. Dat is het hoogste rendement sinds 2009. Vorig jaar werd nog een verlies geleden van 10 procent. In het afgelopen decennium boekte de Amsterdamse hoofdindex een winst van ruim 80 procent. De MidKap koerst af op een jaarwinst van meer dan 38 procent.

Bij de bedrijven staat Core Laboratories (Core Labs) in de schijnwerpers. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie heeft zijn winst- en omzetverwachting voor het vierde kwartaal verlaagd en snijdt in zijn dividenduitkeringen. Het bedrijf heeft te maken met lastige marktomstandigheden. Ook gesprekken met klanten verlopen moeizamer.

China

Op macro-economisch terrein bleek dat de industriële bedrijvigheid in China in december is gestabiliseerd ten opzichte van de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie kwam uit op een stand van 50,2, gelijk aan een maand eerder. Economen gingen gemiddeld uit van een stand van 50,1. Een stand van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De Europese beurzen deden maandag een stap terug. De AEX-index sloot 0,9 procent lager op 605,83 punten en de MidKap daalde 0,5 procent tot 910,59 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,7 procent en sloot met een jaarwinst van dik 25 procent. Ook Wall Street gaf terrein prijs. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 28.462,14 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent en techbeurs Nasdaq zakte 0,7 procent.

De euro noteerde op 1,1210 dollar tegen 1,1217 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 61,54 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 66,61 dollar per vat.