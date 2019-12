Bedrijvigheid Chinese industrie stabiliseert

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De industriële bedrijvigheid in China is in december gestabiliseerd ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit de inkoopmanagersindex (PMI) voor de Chinese industrie die dinsdag naar buiten is gebracht door het nationale statistiekbureau.

De index kwam uit op een stand van 50,2, gelijk aan een maand eerder. Economen gingen gemiddeld uit van een stand van 50,1. Een stand van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De graadmeter voor de dienstensector kwam in december uit op 53,5 van 54,4 een maand eerder. Voor deze index lag de consensus op 54,2. De zogeheten composite PMI-index stond op 53,4 van 53,7 een maand terug.