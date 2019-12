Deze uitspraak is bedoeld voor het algemene regeringsbeleid, of zullen we zeggen: reageringsbeleid.

Reageren op de peilingen is alles wat de huidige politicus nog doet. Wat moet ik zeggen, wat voor kleding moet ik dragen, wanneer moet ik vriendelijk lachen om de kiezer tevreden te stellen. 2019 was het jaar dat de inwoners van Nederland hier definitief genoeg van kregen. Alleen een echte ramp geeft misschien de kans dat er echte leiders op kunnen staan. We hebben een regering die de bevolking van dit reeds overbevolkte land met 120.000 mensen per jaar laat groeien, geen visie heeft op hoe dit land moet leven zonder bij te dragen aan klimaatverandering en milieuvervuiling. Regeringsleiders staan wel voorop om Nederland te laten tekenen voor rigoreuze CO2 vermindering, maar achteraan als als het erom gaat om electoraal minder aantrekkelijke maatregelen te nemen om dat ook te verwezenlijken. De democratie werkt als het erom gaat een weg te vinden tussen diverse krachten in de samenleving, maar kan niet sturen om dit land leefbaar te houden op de lange termijn.

En onder leefbaar versta ik zelf: geen bevolkingsgroei meer, maar krimp. Het groeiscenario is een doodlopende weg.