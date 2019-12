Core Labs snijdt in verwachtingen en dividend

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Labs) heeft zijn winst- en omzetverwachting voor het vierde kwartaal verlaagd en snijdt in zijn dividenduitkeringen. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie heeft te maken met lastige marktomstandigheden. Ook gesprekken met klanten verlopen moeizamer.

De onderneming rekent momenteel op een omzet in het vierde kwartaal in een bandbreedte van 154 miljoen dollar tot 156 miljoen dollar. Dat was eerder nog 161 miljoen dollar tot 163 miljoen dollar. De operationele winst komt naar verwachting uit tussen de 24 miljoen dollar en 25 miljoen dollar. Eerst stond die prognose nog tussen de 28 miljoen dollar en 29 miljoen dollar uit.

Gezien de te verwachten bescheiden groei op de internationale markten en de omstandigheden in de Verenigde Staten, past Core Labs zijn dividendbeleid aan. Vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar komt het kwartaaldividend uit op 0,25 dollar per aandeel. Gebaseerd op het totaal aantal uitstaande aandelen komt het jaarbedrag aan uitkeringen op circa 53 miljoen dollar uit.

Core Labs kondigde in oktober een dividend over het vierde kwartaal van het jaar aan van 0,55 dollar per aandeel. Daarmee komt de dividendbetaling voor heel het jaar uit op 2,20 dollar per aandeel. De onderneming kwam ook met een prognose voor het eerste kwartaal van het nieuwe jaar naar buiten. De omzet komt in die meetperiode uit tussen de 159 miljoen dollar en 164 miljoen dollar bij een operationele winst tussen de 25 miljoen dollar en 27 miljoen dollar.