NedSense door twee partijen benaderd

BUSSUM (AFN) - NedSense, een beursfonds zonder operationele activiteiten, is benaderd door twee partijen die interesse hebben in een zogenoemde reverse listing. Deze interesse is ,,nog niet geconcretiseerd en er is nog geen voorstel aan NedSense voorgelegd´', aldus de onderneming.

NedSense gaat verder actiever op zoek naar kandidaten voor een reverse listing. Dat komt onder meer omdat de vermogensbasis daalt door het ontbreken van bedrijfsmatige opbrengsten, aldus het bedrijf zaterdag in een verklaring.