KLM roept piloten nogmaals op zich achter afspraken te scharen

Wat is Wobke aan het doen dan? Er lijkt meer te spelen. Dit is namelijk zo bizar van Hoekstra. Alle binden hadden 1 oktober een akkoord met KLM. Dat was ook de eis van Hoekstra. Iedereen heeft ingeleverd wat de afspraak was. De looptijden waren 1 oktober bekend bij Hoekstra maar heeft een maand lang niets gezegd daarover.



Vervolgens krijgen de bonden vrijdag te horen dat ze voor 12 uur de volgende dag een commitment clausule moeten tekenen waarvan de details NIET (uit betrouwbare bron) bekend gemaakt zijn aan de bonden. Dus tekenen bij het kruisje voor iets wat je niet mag inzien ondee zware tijdsdruk. Arbeidsrechterlijk zit hij hier op alle fronten fout en gedraagt hij zich als een dictator uit Noord Korea.



Wat is zijn bedoeling? KLM bewust laten klappen? Zo ja, vuil spel, de bonden krijgen de zwarte piet toegeschoven en Hoekstra wast zijn handen in onschuld.



We leven hier in een democratie volgens mij, arbeidsrecht en vakbonden kan je niet op deze manier aan de kant schuiven.



Grof schandaal!



Ben blij dat ik geen aandelen bezit.