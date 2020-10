KLM roept piloten nogmaals op zich achter afspraken te scharen

AMSTERDAM (AFN) - KLM-baas Pieter Elbers roept pilotenvakbond VNV op alsnog de clausule te ondertekenen waarmee ze akkoord gaan met een langere periode van loonmatiging dan eerder afgesproken. Doet de bond dat niet, dan is de toekomst van KLM mogelijk in gevaar, aldus KLM, die spreekt van een "uiterst zorgelijke impasse".

Elbers noemt het betreurenswaardig dat het zaterdag niet is gelukt om alle bonden op een lijn te krijgen. VNV besloot de clausule niet te ondertekenen. FNV is zich nog aan het beraden. KLM zegt de uitkomsten van dat overleg af te wachten. Het bedrijf spreekt zijn dank uit aan de vijf bonden die wel akkoord zijn en daarmee "hun verantwoordelijkheid hebben genomen".

Elbers heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën zaterdagmiddag ingelicht dat niet aan de eisen van het kabinet is voldaan. De KLM-topman erkent dat hij de laatste tijd veel heeft gevraagd van alle partijen door af te stappen van de gebruikelijke onderhandelingen en procedures. Hij wijst daarbij direct op het grotere doel: KLM door de crisis loodsen.

Overheidssteun

KLM had de bonden vrijdag met klem verzocht in te stemmen met de aanvullende voorwaarden om zich daarmee te verzekeren van de 3,4 miljard euro aan overheidssteun. Volgens de VNV zijn de specifieke aanpassing van het eerder gesloten akkoord begin oktober op deze termijn niet realiseerbaar.

Hoekstra wil voor zondag het gehele ingediende KLM-herstructureringsplan hebben beoordeeld. Hij wees KLM er vrijdag op dat op het gebied van arbeidsvoorwaarden explicieter moet worden afgesproken en vastgelegd dat de loongeste van alle KLM’ers voor de volledige duur van de leningen moet gelden. Dat is naar verwachting tot 2025. De afspraken met de bonden over loonoffers liepen tot medio of eind 2022.

Elbers benadrukt nog maar eens dat hij maar een doel voor ogen heeft en dat is om KLM deze crisis te laten overleven. "Dat lukt alleen als we met elkaar het algemeen belang in het vizier houden en bereid zijn daar een bijdrage aan te leveren die de eigen positie overstijgt", aldus de topman.