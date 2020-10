Piloten KLM 'nemen verantwoordelijkheid', maar tekenen niet

quote: Ongeloof schreef op 31 oktober 2020 14:00:

Failliet laten gaan en dan mogen de piloten bij de prijsvechters solliciteren! Enorm arrogant en verwend volk! Realiteitszin volledig kwijt bij deze mensen.

Ok, wederom de bekende pilotenhaat hier, maar even voor de duidelijkheid. Wat je ook van piloten vindt, ze leveren meer dan 20% aan inkomen in. Het meest van alle 30000 KLM medewerkers.Het voorstel wat KLM overigens goedgekeurd had, lag bij Wobke al sinds 1 oktober op zijn bureau. Hij komt nu donderdag met de mededeling dat dat aangepast moet worden en de bonden mogen voor 12:00u tekenen bij het kruisje. De ledenraad wordt op deze manier buitenspel gezet evenals de bonden voor de komende 5 jaar.Ik weet niet wat Hoekstra in gedachten heeft maar als hij op deze manier te werk wil gaan dan kan hij beter in Noord Korea bij Kim Jong-Un minister gaan worden. Zo werkt het hier (gelukkig) niet.Dus volkomen terecht dat VNV en FNV Wobke hier een halt toe roepen! We leven hier niet in een dictatoriaal regime waar de overheid bepaalt hoe werknemer en werkgever het moeten gaan doen.