'Beleggersvertrouwen daalt door tweede coronagolf'

ECB komt in december met extra steunmaatregelen tegen crisis



De Europese Centrale Bank (ECB) komt in december vrijwel zeker met extra steun om de eurozone door de coronacrisis te loodsen.



De centrale bank wil graag naar alle mogelijke instrumenten kijken, dus niet alleen naar het bestaande corona-opkoopprogramma PEPP. Achter de schermen zou nu al gezocht worden naar de beste cocktail om de eurozone een oppepper te geven. Een 'recalibration exercise', zo noemt Lagarde dit.



Wat dan ook helder zal zijn geworden, is hoeveel steun er vanuit de verschillende overheden in de economie wordt gepompt tijdens de tweede golf.



De bestaande miljardenaankopen van schuldpapier gaan vooralsnog onveranderd door. Ook de rente wordt ongemoeid gelaten, op het laagste niveau ooit.



Mensen hoeven volgens Lagarde niet ongerust te zijn dat de ECB hen in de steek laat. "De ECB was er voor de eerste coronagolf en de ECB zal er ook zijn voor de tweede golf", zo benadrukte ze.



Dus zal zekers stijgen AEX