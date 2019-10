Groeiend Pinterest overtuigt nog niet

Gepubliceerd op | Views: 286

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Digitaal prikbord Pinterest heeft met zijn cijfers over het derde kwartaal niet weten te overtuigen, ondanks een stevige omzetgroei. In de zogeheten nabeurshandel op donderdag ging het aandeel hard omlaag, vooral door de tegenvallende outlook.

Pinterest zette een omzet in de boeken van 279,7 miljoen dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 47 procent. Daarmee was de omzetgroei duidelijk minder dan een kwartaal eerder toen een plus van 62 procent werd gerealiseerd.

Het meeste van zijn geld verdient het bedrijf in de VS. Maar buiten de landsgrenzen timmert Pinterest stevig aan de weg. De internationale omzet steeg met 212 procent.

Verbeteringen platform

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1 cent per aandeel, tegen een tekort van 12 cent per aandeel een jaar eerder. Marktvorsers hielden rekening met een tekort van 4 cent per aandeel. Het nettoresultaat per aandeel was 23 cent negatief. Dit bedrag viel de markten tegen. Het aantal actieve gebruikers steeg in de meetperiode met 28 procent tot 322 miljoen.

Voor het hele jaar rekent Pinterest op een omzet van minstens 1,1 miljard dollar. Dat was iets minder dan de bijna 1,2 miljard waarin de markten in doorsnee op werd gerekend. De onderneming stak de voorbije maanden tijd en moeite in de nodige verbeteringen op het platform. Die zijn vooral bedoeld om gebruikers betere ideeën op te laten doen.