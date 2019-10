Amgen wil via Beigene uitbreiden in China

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: China

LOS ANGELES (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse biotechnoloog Amgen neemt een belang van 20,5 procent in branchegenoot Beigene. Met de deal wil Amgen meer van zijn medicijnen afzetten in de Chinese markt.

Amgen betaalt een bedrag van 2,7 miljard dollar voor Amerikaanse aandelen van Beigene. Het van huis uit Chinese bedrijf, dat ook in andere landen actief is, beloofde als onderdeel van de overeenkomst een drietal kankermedicijnen van Amgen in China te vermarkten.

Verder zijn er afspraken gemaakt over winstdelingen met een looptijd van minstens vijf jaar. Ook gaan de onderzoeksdivisies van de bedrijven samenwerken.