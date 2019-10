Wall Street weer gebukt onder handelszorgen

Gepubliceerd op | Views: 675

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. Handelszorgen staken weer eens de kop op. Dat zorgde er mede voor dat de beter dan verwachte bedrijfsresultaten van techreuzen Facebook en Apple enigszins werden overschaduwd.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,5 procent op 27.046,23 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3037,56 punten na een dag eerder op een recordstand te zijn gesloten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 8292,36 punten.

Beleggers reageerden op berichten dat China twijfelt of een alomvattend handelsakkoord met de Verenigde Staten wel mogelijk is. Overheidsfunctionarissen in Peking maken zich onder meer zorgen over het impulsieve karakter van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook zou China niet van plan zijn om op de belangrijke punten concessies te doen als de VS niet veel meer importheffingen schrapt.

Zonnige prognoses

Apple won 2,3 procent, vooral door zonnige prognoses voor het lopende kwartaal met daarin de belangrijke feestdagen. De iPhone-maker behaalde in het afgelopen kwartaal iets minder winst op een licht hogere omzet. Google-moeder Alphabet verloor 0,2 procent. Het bedrijf tekende bezwaar aan tegen de aanstelling van twee adviseurs in de antitrustzaak tegen de techreus. Het duo zou banden met concurrenten hebben.

Facebook won 1,8 procent geholpen door gestegen advertentie-inkomsten. Die zorgden mede voor meer winst op een hogere omzet. Binnen Facebook gaan geluiden op om het voorbeeld van branchegenoot Twitter, dat per direct alle politieke advertenties weigert, te volgen. Twitter won 0,4 procent.

Winstwaarschuwing

Koffieketen Starbucks deed het goed in eigen land en in China en behaalde mede daardoor een hogere omzet. Het aandeel won 0,4 procent. Cosmeticaketen Estée Lauder kwam met een winstwaarschuwing en verloor 3,6 procent.

Tabaksfabrikant Altria verloor 2,6 procent aan beurswaarde nadat het bedrijf 4,5 dollar miljard afschreef op zijn belang in vapingbedrijf Juul. Daardoor werd een verlies van 2,6 miljard dollar in de boeken gezet.

De euro was 1,1153 dollar waard, tegen 1,1150 dollar bij het slot in Europa eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 54,15 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 60,23 dollar.