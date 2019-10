Ook minnen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 273

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie eensgezind in de min. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van de Europa. Met name twijfels over het tot stand komen van een allesomvattende handelsdeal tussen China en de VS drukte het sentiment. Ook kwam een keur aan bedrijven met cijfers waaronder techreuzen Apple, Facebook en koffieketen Starbucks.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 (Nederlandse tijd) 0,8 procent lager op 26.980 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent op 3030 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 8274 punten.

Chinese overheidsfunctionarissen maken zich onder meer zorgen over het impulsieve karakter van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook zou China niet van plan zijn om op de belangrijke punten concessies te doen als de VS niet veel meer importheffingen schrapt.

Apple

Apple won 1,9 procent, vooral door zonnige prognoses voor het lopende kwartaal met daarin de belangrijke feestdagen. De iPhone-maker behaalde in het afgelopen kwartaal iets minder winst op een licht hogere omzet. Twitter verloor 0,9 procent nadat het socialemediabedrijf besloot om alle politieke advertenties te weigeren.

De resultaten van Facebook (plus 2,4 procent) waren beter dan verwacht, geholpen door gestegen advertentie-inkomsten. Die zorgden mede voor meer winst op een hogere omzet. Binnen Facebook gaan wel geluiden op om het voorbeeld branchegenoot Twitter te volgen. Vooralsnog zijn op Facebook wel politieke advertenties te zien.

Koersen

Koffieketen Starbucks deed het goed in eigen land en in China en behaalde mede daardoor een hogere omzet. Het aandeel verloor evenwel 0,8 procent.

Autofabrikant Fiat Chrysler dikte 3,2 procent aan. De maker van auto's van onder meer Fiat, Alfa Romeo, Chrysler en Jeep kwam met cijfers, maar de aandacht ging vooral uit naar de voorgenomen fusie met het Franse PSA. Samen worden ze de vierde automaker ter wereld.

De euro was 1,1152 dollar waard, tegen 1,1150 dollar bij het slot in Europa eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 54,13 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 60,20 dollar.