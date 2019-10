Verlies Shell drukt op AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.271

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies de handel uit gegaan. Met name de min van zwaargewicht Shell liet zich voelen. De uitgesproken twijfel over het aandeleninkoopprogramma van de olie- en gasreus zorgde hoofdzakelijk voor ongerustheid onder beleggers. Twijfels over de haalbaarheid van een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten droegen bij aan de algehele mineurstemming.

De AEX-index sloot de sessie 0,9 procent lager op 576,63 punten. De MidKap verloor ook 0,9 procent, tot 858,58 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 1,1 procent.

Shell (min 3,4 procent) zag de kwartaalwinst dalen als gevolg van zwakkere energieprijzen. Analisten bestempelden de opmerking over mogelijke vertragingen bij het aandeleninkoopprogramma als het belangrijkste nieuws. Staalconcern ArcelorMittal verloor ook 3,4 procent, mede door berichten over een tanende staalvraag.

Air France-KLM

Air France-KLM, dat kort na de openingsbel bijna 10 procent verloor, sloot in de MidKap met een min van 1 procent. De luchtvaartonderneming kampte in het belangrijke derde kwartaal van het jaar met flinke kostenstijgingen en stelde daarop zijn jaardoelen iets bij.

AMG sloot de rij in de MidKap met een verlies van 4,8 procent. De metalenspecialist had afgelopen kwartaal veel last van de gedaalde metaalprijzen en leed opnieuw verlies.

ASM International

Chipbedrijf ASM International beleefde een sessie van uitersten. De financiële resultaten werden door beleggers in eerste instantie zeer goed ontvangen. Maar aan het einde van de handelsdag resteerde een min van 1,7 procent voor het aandeel. SBM Offshore verloor 2,9 procent. De maritiem dienstverlener driegt mist te grijpen bij een opdracht voor het Noorse Equinor.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam werd voederbedrijf ForFarmers (min 3,9 procent) lager gezet na cijfers. Het tegenovergestelde gold voor automatiseerder Ordina (plus 6,3 procent).

Koersen

Fiat Chrysler steeg 3,3 procent in Milaan en PSA kelderde 12,9 procent in Parijs. De automakers maakten officieel bekend te willen fuseren.

De euro was 1,1150 dollar waard, tegen 1,1123 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 54,07 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 60,17 dollar.