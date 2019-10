Voorzichtig begin Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 659

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York begonnen donderdag voorzichtig aan de handel. Beleggers verwerkten berichten dat China twijfelt of een alomvattend handelsakkoord met de Verenigde Staten wel mogelijk is. Verder kwam er opnieuw een vloedgolf aan bedrijfsresultaten van ondernemingen als Apple, Facebook en Starbucks, evenals wat macro-economische cijfers.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent lager op 27.145 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent op 3043 punten terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,2 procent won tot 8320 punten.

Chinese overheidsfunctionarissen zouden zich onder meer zorgen maken over het impulsieve karakter van president Donald Trump. Bovendien zou China niet van zins zijn om op de belangrijke punten concessies te doen als de VS niet veel meer importheffingen wil schrappen.

Facebook

Apple werd 2,2 procent hoger gezet. Het techconcern haalde in het afgelopen kwartaal een iets hogere omzet en een lagere winst. De verwachtingen van de iPhone-maker voor het feestdagenkwartaal waren hoger dan verwacht.

Ook Facebook (plus 4,2 procent) overtrof de verwachtingen. Het socialemediabedrijf profiteerde van gestegen advertentie-inkomsten en voerde omzet en winst op. Twitter (min 1,9 procent) heeft besloten alle politieke advertenties te weigeren.

Starbucks

Koffieketen Starbucks deed het goed in eigen land en in China en behaalde mede daardoor een hogere omzet. Het aandeel werd 1,7 procent hoger gezet.

Cosmeticaketen Estée Lauder (min 4,4 procent) gaf een winstwaarschuwing voor het hele jaar, maar deed het in de afgelopen periode wel goed. Tabaksfabrikant Altria schreef 4,5 dollar miljard af op zijn belang in vapingbedrijf Juul, maar won 0,8 procent in

Autofabrikant Fiat Chrysler dikte 3,1 procent aan. De maker van auto's van onder meer Fiat, Alfa Romeo, Chrysler en Jeep kwam met cijfers, maar die werden overschaduwd door de voorgenomen fusie met het Franse PSA. Samen worden ze de vierde automaker ter wereld.