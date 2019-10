Orderboek bouwer Hochtief boven 50 miljard

Gepubliceerd op | Views: 635

ESSEN (AFN) - Het Duitse bouwbedrijf Hochtief heeft zijn orderboek voor het eerst zien stijgen tot meer dan 50 miljard euro. Hochtief is wereldwijd actief. In Nederland is de onderneming betrokken bij het project Zuidasdok in Amsterdam, samen met partners Heijmans en Fluor.

In de eerste negen maanden van dit jaar ontving Hochtief voor 21,6 miljard euro aan nieuwe opdrachten, onder meer in de Verenigde Staten en Australië. De omzet ging in die periode met 8 procent omhoog tot 18,8 miljard euro. Het operationele nettoresultaat steeg met 29 procent tot 478 miljoen euro. Voor het hele jaar rekent de grootste bouwer van Duitsland op een winst van 640 miljoen tot 680 miljoen euro.