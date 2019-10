Gepubliceerd op | Views: 421

PITTSBURGH (AFN) - Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz is in het derde kwartaal op een lagere omzet uitgekomen. Wel ging de winst omhoog, mede dankzij de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsonderdeel in Canada.

De omzet zakte op jaarbasis met bijna 5 procent tot 6,1 miljard dollar. Dat kwam door het effect van desinvesteringen, negatieve wisselkoersen en lagere verkoopvolumes. De nettowinst steeg naar 899 miljoen dollar van 619 miljoen dollar een jaar eerder.

Kraft Heinz verklaarde dat de prestaties in het derde kwartaal onder de potentie van het bedrijf liggen, maar dat wel verbetering zichtbaar is. Het concern is bezig de koers te verleggen om zo meer in te spelen op de groeiende vraag naar gezondere producten door consumenten. Begin dit jaar kwam het bedrijf nog met miljardenafschrijvingen op merken.