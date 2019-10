Groeimotor Bristol-Myers Squibb hapert

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Bristol-Myers Squibb heeft in de Verenigde Staten minder omzet behaald met het kankermedicijn Opdivo, een geneesmiddel dat voorheen voor klinkende resultaten zorgde bij de farmaceut. Die stagnatie werd gecompenseerd door de sterk gestegen verkoop van de bloedverdunner Eliquis.

De Amerikaanse verkopen van Opdivo daalden met 5 procent. De totale omzet uit de immuuntherapie tegen onder andere huidkanker nam met 1 procent toe. Doorgaans leveren relatief nieuwe medicijnen als Opdivo veel langer stevige omzetgroei op, maar dit middel krijgt stevige concurrentie van gelijkaardige medicijnen.

De totale omzet van Bristol-Myers Squibb steeg in het derde kwartaal met 6 procent tot 6 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 1,4 miljard dollar, tegenover 1,9 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Voor de rest van het jaar verhoogt de farmaceut de vooruitzichten omtrent winst per aandeel. Bristol-Myers Squibb verwacht verder dat de voorgenomen miljardenovername van biotechnoloog Celgene voor het einde van dit jaar is afgerond.