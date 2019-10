Parijs: fusie PSA en Fiat Chrysler goed nieuws

taurus86: Wie is dan de slechte of de goede wijn? Zowat alle autobouwers zullen op de een of andere manier moeten samenwerken vermits de kosten voor de productie van nieuwe auto's te hoog zijn, zeker voor de kleinere constructeurs. Ik denk dan aan Honda, Subaru, Suzuki maar ook Renault en Volvo en zelfs Ford en GM. Er zijn nog veel te veel auto constructeurs. Het zou mij niet verbazen dat we over pakweg 10 jaar er nog de helft van zullen bestaan. Het is dan niet nood doet bidden, maar bidden om de dood te vermijden.